Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Leasing Ramaikan SANY 1st Indonesia Electric Festival and Global Service Action 2025

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |21:22 WIB
MNC Leasing Ramaikan SANY 1st Indonesia Electric Festival and Global Service Action 2025
MNC Leasing Ramaikan SANY 1st Indonesia Electric Festival and Global Service Action 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Leasing semakin memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi industri alat berat. Komitmen ini ditunjukkan dengan partisipasi MNC Leasing dalam acara SANY 1st Indonesia Electric Festival and Global Service Action 2025.
Acara ini menjadi momentum strategis bagi industri pembiayaan alat berat untuk menggali tren terbaru serta perkembangan dunia alat berat. Acara ini dilaksanakan di PT SANY Indonesia Machinery, Karawang, Rabu (19/02/2025).

1. Solusi Pembiayaan

Sebagai perusahaan pembiayaan terpercaya, MNC Leasing memiliki peran strategis dalam mendukung industri alat berat dengan menyediakan solusi pembiayaan produktif. Keikutsertaan MNC Leasing dalam acara ini menegaskan posisinya sebagai perusahaan pembiayaan bagi industri alat berat.
“MNC Leasing mengapresiasi acara ini sebagai bentuk nyata dukungan kami dalam memperkuat kemitraan dan menjalin kerja sama yang lebih solid dengan mitra. MNC Leasing berkomitmen untuk menyediakan dukungan finansial yang tepat bagi para pelaku industri alat berat. Dengan berbagai skema pembiayaan yang kami tawarkan, kami ingin memastikan setiap sektor ini bisa terwujud dengan maksimal dan mendorong kemajuan yang signifikan,” papar Direktur Marketing MNC Leasing Miron Durait Panjaitan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172455/mnc_leasing-aU94_large.jpg
Pertegas Komitmen Sustainability, MNC Leasing Dukung Inovasi Industri Alat Berat Bersama GM Tractors
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159894/mnc_leasing_raih_penghargaan-tw1Y_large.jpg
MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) Raih Penghargaan The Best Performance Multifinance Company 5 Tahun Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157394/mnc_leasing-5vj9_large.jpg
MNC Leasing Tegaskan Komitmen Pembiayaan Alat Berat untuk Industri Pertambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155775/mnc_leasing-x5WJ_large.jpg
MNC Leasing Perkuat Pembiayaan Alat Berat, Dukung Proyek Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147874/mnc_leasing-2QNL_large.jpg
MNC Leasing Siapkan Rp50 Miliar untuk Pembiayaan Tambang dan Perkebunan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147838/mnc_leasing-mOv7_large.jpg
Gandeng MNC Leasing, Dirut Bank SBI Indonesia Bidik Pembiayaan di Sektor Pertambangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement