MNC Leasing Ramaikan SANY 1st Indonesia Electric Festival and Global Service Action 2025

JAKARTA - MNC Leasing semakin memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi industri alat berat. Komitmen ini ditunjukkan dengan partisipasi MNC Leasing dalam acara SANY 1st Indonesia Electric Festival and Global Service Action 2025.

Acara ini menjadi momentum strategis bagi industri pembiayaan alat berat untuk menggali tren terbaru serta perkembangan dunia alat berat. Acara ini dilaksanakan di PT SANY Indonesia Machinery, Karawang, Rabu (19/02/2025).

1. Solusi Pembiayaan

Sebagai perusahaan pembiayaan terpercaya, MNC Leasing memiliki peran strategis dalam mendukung industri alat berat dengan menyediakan solusi pembiayaan produktif. Keikutsertaan MNC Leasing dalam acara ini menegaskan posisinya sebagai perusahaan pembiayaan bagi industri alat berat.

“MNC Leasing mengapresiasi acara ini sebagai bentuk nyata dukungan kami dalam memperkuat kemitraan dan menjalin kerja sama yang lebih solid dengan mitra. MNC Leasing berkomitmen untuk menyediakan dukungan finansial yang tepat bagi para pelaku industri alat berat. Dengan berbagai skema pembiayaan yang kami tawarkan, kami ingin memastikan setiap sektor ini bisa terwujud dengan maksimal dan mendorong kemajuan yang signifikan,” papar Direktur Marketing MNC Leasing Miron Durait Panjaitan.