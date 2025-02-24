Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Penjelasan Rosan Rangkap Jabatan Jadi CEO Danantara dan Menteri Investasi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |15:25 WIB
Ini Penjelasan Rosan Rangkap Jabatan Jadi CEO Danantara dan Menteri Investasi
Ini Penjelasan Rosan Rangkap Jabatan Jadi CEO Danantara dan Menteri Investasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rosan Roeslani menanggapi perihal penunjukan dirinya sebagai CEO Danantara padahal masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi.

"Ya, saya kan Menteri Investasi dan hilirisasi. Sedangkan bidang Danantara justru berada dalam sebagian besar dalam bidang investasi. Jadi justru akan melakukan suatu sinergi yang sangat-sangat baik ke depannya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Rosan mengaku sebagai CEO Danantara bukan hanya mengurusi investasi, namun juga melakukan kombinasi dan akselerasi.

"Karena dengan ini kita tidak hanya mengurus dari segi roadmap investasi, tidak hanya mengurus mengenai perizinan saja, tetapi kita bisa mengkombinasikan dan juga mengakselerasi dengan adanya dana yang ada di kami," kata Rosan.

"Jadi itu adalah suatu terobosan yang baru karena di banyak negara seperti di UAE juga Menteri Investasinya itu juga kepala dari Sovereign Wealth Fund-nya," sambungnya.

Halaman:
1 2
