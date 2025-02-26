4 Cara Aman Bersihkan Data NIK KTP di Aplikasi Pinjol Secara Permanen, Mudah dan Praktis

JAKARTA - Cara aman bersihkan data NIK KTP di aplikasi pinjol secara permanen penting diketahui. Terlebih bagi pengguna yang sudah melunasi pinjaman, tetapi masih khawatir data yang ditinggalkan nantinya disalahgunakan oleh pinjol terkait.

Pinjaman online atau pinjol memang menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara instan. Namun, pengajuan pinjol sendiri biasanya memerlukan data pribadi seperti KTP hingga foto selfie.

Syarat seperti itu yang dikhawatirkan pengguna karena takut disalahgunakan pihak pinjol, termasuk setelah pinjaman lunas. Dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (25/2/2025), berikut ini sejumlah solusinya yang bisa dicoba.

Cara Aman Bersihkan Data NIK KTP di Aplikasi Pinjol Secara Permanen

1. Menghapus Akun Pinjol

Cara pertama adalah dengan menghapus akun pinjol secara keseluruhan. Biasanya opsi hapus akun tersedia dalam menu pengaturan di setiap aplikasi pinjol.

-Pertama, buka aplikasi pinjol.

-Masuk ke menu Pengaturan atau Settings

-Kemudian, cari opsi "Hapus Akun" atau "Delete Account".

-Ikuti langkah-langkahnya sampai selesai.