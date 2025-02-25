Apakah Bisa DC Lapangan Pinjol Dipenjara? Ini Undang-Undang yang Bisa Menjeratnya

JAKARTA - Apakah dc lapangan pinjol bisa dipenjara? Pada dasarnya debt collector (DC) lapangan pinjaman online bisa saja ditindak jika memang terbukti melanggar hukum yang berlaku.

Keberadaan dc lapangan pinjol memang kerap kali meresahkan masyarakat. Terlebih jika mereka menggunakan ancaman hingga kekerasan ketika menagih hutang.

Sebenarnya pihak dc memiliki kuasa untuk melakukan penagihan utang pada nasabah ketika kualitas peminjaman sudah memburuk.

1. Izin bagi Debt Collector (DC) Pinjol dan Tindakan yang Dilarang

Izin untuk dc ini didapat dari penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau dikenal juga dengan penyelenggara fintech atau pinjol.

Meski begitu, para dc ini tetap tidak bisa sewenang-wenang dalam proses penagihan, seperti mengambil barang secara paksa maupun melakukan intimidasi yang disertai kekerasan. Sebab nantinya akan ada beberapa sanksi hukum yang bisa diberikan.