Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Riva Siahaan Tersangka Korupsi Minyak, Mars Ega Legowo Ditunjuk Jadi Dirut Pertamina Patra Niaga

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |14:01 WIB
Riva Siahaan Tersangka Korupsi Minyak, Mars Ega Legowo Ditunjuk Jadi Dirut Pertamina Patra Niaga
Pertamina Ganti Posisi Riva Siahaan sebagai Dirut Pertamina Patra Niaga. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina subholding dan KKKS tahun 2018-2023.

Pertamina pun langsung menggantikan posisi Riva Siahaan. Pejabat tersebut adalah Mars Ega Legowo Putra.

Hal itu diketahui dari perkenalan yang disampaikan Ega dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI yang digelar Rabu (26/2/2025). Rapat tersebut digelar Komisi VII DPR dalam rangka mendengar penjelasan ketersediaan pasokan BBM di SPBU jelang bulan Ramadan dan perayaan idul Fitri tahun 2025.

"Izinkan kami selaku PTH (Pelaksana Tugas Harian) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga didampingi juga oleh pak Edo Kawi Direktur Rekayasa inftruktur Darat," kata Ega saat memulai paparannya, Rabu (26/2/2025). 

Sebelum ditunjuk menjadi PTH Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menjabat sebagai Direktur Penasaran Regional Pertamina Patra Niaga.

Sebagai informasi, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Mereka ialah Riva Siahaan (RS), selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin, selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi (YF), selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping.  

Lalu, Agus Purwono (AP), selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International; Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), selaku Beneficialy Owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati, (DW).

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187204//pertamina-KUyO_large.jpg
Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186976//rdmp_balikpapan-xTq0_large.jpg
Kilang Minyak Terbesar RI RDMP Balikpapan Akan Kurangi Impor BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186874//pertamina-47UQ_large.jpg
Ini Langkah Pertamina Pulihkan Distribusi Energi di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186823//kilang-WEzC_large.jpg
RDMP Kilang Balikpapan Bisa Kurangi Ketergantungan Impor BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186781//pertamina-c6xa_large.jpg
Percepat Penanganan Bencana di Sumatera, Pertamina Pastikan Pasokan Energi Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186465//truk-SF1b_large.jpg
Aktifkan Satgas Nataru Lebih Awal, Pertamina Pastikan Distribusi BBM Lancar Selama Libur Panjang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement