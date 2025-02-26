Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Yoki Firnandi, Dirut Pertamina Internasional Shipping Tersangka Korupsi Rugikan Negara Rp193,7 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |11:05 WIB
Harta Kekayaan Yoki Firnandi, Dirut Pertamina Internasional Shipping Tersangka Korupsi Rugikan Negara Rp193,7 Triliun
Tujuh orang ditetapkan menjadi tersangka kasus pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. (Foto: Okezone.com/PIS)
A
A
A

JAKARTA - Tujuh orang ditetapkan menjadi tersangka kasus pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. Salah satu yang terlibat adalah Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping Yoki Firnandi. 

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung, Abdul Qohar menjelaskan, tersangka Riva Siahaan selaku Direktur Utama Pertamina Patra Niaga bersama tersangka Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk, serta Yoki Firnandi selaku Dirut PT Pertamina Internasional Shipping menggelar rapat untuk memutuskan impor minyak mentah.

“Ada permufakatan jahat antara tersangka SDS, tersangka AP, tersangka RS dan tersangka YF bersama DMUT/broker, yakni tersangka MK, tersangka DW, dan tersangka GRJ sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur,” kata Qohar. 

Berdasarkan laporan harta kekayaan yang dilaporkan di LHKPN, harta Yoki terlihat meningkat setiap tahunnya. Saat menjadi Vice President Commercial dan Operation di 2017, harta Yoki hanya Rp9,2 miliar. Setahun kemudian atau 2018 dengan jabatan yang masih sama meningkat menjadi Rp11,2 miliar. 

Lalu pada 2019 saat Yoki menjabat VP Crude dan Produk Trading dan Commercial hartanya naik menjadi Rp14,2 miliar. Lalu pada 2020 saat dirinya menjadi Direktur Optimasi Feedstock dan Produk, kekayaan Yoki bertambah menjadi Rp17,2 miliar, 

Kemudian di tahun berikutnya atau 2021 dengan jabatan yang masih sama, harta Yoki dilaporkan kembali bertambah menjadi Rp21,8 miliar. 

Nah, pada saat dirinya menjabat sebagai Direktur Utama PIS pada 2022, harta Yoki melompat menjadi Rp31,4 miliar dan bertambah banyak lagi pada 2023 menjadi Rp44,08 miliar. 

A. Tanah dan bangunan Rp18.760.000.000            

1. Tanah seluas 113 m2 di Kab / Kota Tangerang Selatan Rp330.000.000            
2. Tanah seluas 160 m2 di Kab / Kota Tangerang Selatan, Rp480.000.000            
3. Tanah dan bangunan seluas 320 m2/300 m2 di Kab / Kota Tangerang Selatan, hibah tanpa akta Rp6.000.000.000            
4. Tanah seluas 550 m2 di Kab / Kota Tangerang , hasil sendiri Rp1.950.000.000            
5. Tanah dan bangunan seluas 400 m2/300 m2 di Kab / Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri    Rp5.000.000.000            
6. Tanah dan bangunan seluas 70 m2/70 m2 di Kab / Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri    Rp1.200.000.000            7.  Tanah dan bangunan seluas 250 m2/250 m2 di Kab / Kota Jakarta Selatan , hasil sendiri    Rp3.800.000.000            

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187204//pertamina-KUyO_large.jpg
Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186976//rdmp_balikpapan-xTq0_large.jpg
Kilang Minyak Terbesar RI RDMP Balikpapan Akan Kurangi Impor BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186874//pertamina-47UQ_large.jpg
Ini Langkah Pertamina Pulihkan Distribusi Energi di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186823//kilang-WEzC_large.jpg
RDMP Kilang Balikpapan Bisa Kurangi Ketergantungan Impor BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186781//pertamina-c6xa_large.jpg
Percepat Penanganan Bencana di Sumatera, Pertamina Pastikan Pasokan Energi Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186465//truk-SF1b_large.jpg
Aktifkan Satgas Nataru Lebih Awal, Pertamina Pastikan Distribusi BBM Lancar Selama Libur Panjang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement