Segini Harga BBM Pertamina di Tengah Kasus Dugaan Oplos Pertalite Jadi Pertamax

Segini Harga BBM Pertamina di Tengah Kasus Dugaan Oplos Pertalite Jadi Pertamax (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) yang dijual Pertamina saat ini per Februari 2025. Harga BBM Pertamina ini berlaku di seluruh SPBU Indonesia di tengah kasus oplosan impor minyak mentah RON 90 (setara Pertalite) dan kualitas di bawahnya menjadi RON 92 (Pertamax).

Kendati demikian, Pertamina sudah membantah tudingan adanya bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite, sekaligus memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

“Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Kejaksaan,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika ditemui di Gedung DPD.

Berikut ini harga BBM Pertamina per Februari 2025 yang berlaku di Jabodetabek:

BBM Pertamina