HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Deretan Kesepakatan Indonesia dengan Apple, dari Investasi hingga TKDN

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |19:17 WIB
Ini Deretan Kesepakatan Indonesia dengan Apple, dari Investasi hingga TKDN
Apple dan Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Perindustrian dan Apple telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) untuk komitmen investasi Apple di Indonesia pada Rabu (26/2/2024). Ada beberapa komitmen-komitmen yang disepakati antara kedua belah pihak untuk periode 2023-2029. 
 
“Kementerian Perindustrian telah menyetujui rencana investasi inovasi dari Apple untuk periode 2025-2028 dan juga telah menandatangani MoU dengan Apple untuk komitmen investasi pada periode 2023-2029,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

1. Skema 3 dalam Penuhi Kewajiban

Menperin menjelaskan, Apple memilih tetap menggunakan skema 3 dalam memenuhi kewajiban untuk mendapatkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yaitu investasi inovasi. Terkait sisa kewajiban pada periode investasi 2020-2023, Apple telah menyelesaikan komitmen atau kewajiban sebesar USD10 juta.

Selanjutnya, Apple telah setuju berkomitmen menambah investasi dalam rangka memenuhi sanksi akibat belum menjalankan komitmen inovasi pada periode sebelumnya dengan semestinya, sesuai yang diatur dalam Permenperin No. 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet.

2. Penambahan Investasi
 

Penambahan investasi tersebut ditempuh dengan cara membawa perusahaan Global Value Chain (GVC) mereka, yaitu ICT Luxshare untuk berinvestasi memproduksi aksesoris AirTag di pabrik yang sedang dibangun di Batam dengan investasi USD150 juta, dan akan menjadikan Indonesia sebagai supplier bagi 65 persen AirTag di pasar dunia. 

Dalam hal ini, Apple berkomitmen bahwa komponen baterai AirTag akan dipenuhi dari produsen dalam negeri.

 

Indonesia Beri 2 Opsi untuk Apple demi Jualan iPhone 16
Efek Banjir Mobil Listrik Impor, Kemenperin Dorong Insentif
Banjir Mobil Listrik Impor kala Penjualan Merosot
iPhone 17 Laris Manis, Apple Bakal Salip Samsung Jadi Raja Ponsel Global
Respons Menperin soal Kendaraan Listrik Hyundai Jadi Mobil Nasional
iPhone 17e Dirumorkan Rilis 2026 dengan Peningkatan Kamera dan Chip A19
