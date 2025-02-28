Reels IG Apa yang Dapat Uang? Ini Daftarnya

JAKARTA - Reels IG apa yang dapat uang? Instagram Reels telah menjadi fitur populer di kalangan pengguna Instagram, tidak hanya sebagai sarana berbagi foto dan video pendek yang kreatif, tetapi juga sebagai platform untuk menghasilkan pendapatan.

Bagi Anda yang ingin mengubah konten menjadi sumber pendapatan di Reels, berikut ini daftarnya, dikutip dari berbagai sumber yang dirangkum oleh Okezone:

1. Program Bonus Reels Play

Instagram pernah menawarkan program bonus bernama "Reels Play Bonus" yang ditujukan untuk kreator yang menerima undangan khusus dari platform ini. Program ini memberikan insentif finansial bagi kreator yang aktif membuat konten Reels. Namun, program ini telah berakhir pada 9 Maret 2023. Meskipun demikian, penting untuk tetap memantau pengumuman resmi dari Instagram, karena platform ini terus mengembangkan cara baru untuk mendukung kreator.

2. Iklan di Reels (Instagram Ads)

Instagram memungkinkan penempatan iklan di antara Reels pengguna. Jika pengguna memenuhi syarat untuk monetisasi, Instagram dapat menampilkan iklan di Reels pengguna, dan akan mendapatkan bagian dari pendapatan iklan berdasarkan performa video. Program ini masih dalam tahap uji coba di beberapa negara, dan belum ada konfirmasi resmi mengenai ketersediaannya di Indonesia. Oleh karena itu, disarankan untuk memeriksa pembaruan terbaru dari Instagram terkait fitur ini.

3. Fitur Donasi (Instagram Badges)

Instagram menyediakan fitur "Badges" yang memungkinkan penonton memberikan dukungan finansial saat melakukan siaran langsung (live streaming). Penonton dapat membeli Badges selama siaran langsung, yang melakukan live streaming akan menerima pendapatan dari pembelian tersebut. Fitur ini memberikan kesempatan bagi kreator untuk mendapatkan penghasilan langsung dari penggemar mereka.

4. Menjual Produk atau Jasa Sendiri

Selain mempromosikan produk orang lain, Instagram Reels bisa dimanfaatkan untuk memasarkan produk atau jasa sendiri. Dengan membuat konten yang menarik dan informatif, Pengguna Reels dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Pastikan untuk menyertakan informasi kontak atau tautan ke toko online di bio profil atau melalui fitur lain yang tersedia di Instagram.