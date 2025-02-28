Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Reels IG Apa yang Dapat Uang? Ini Daftarnya

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |19:08 WIB
Reels IG Apa yang Dapat Uang? Ini Daftarnya
Reels IG Apa yang Dapat Uang? Ini Daftarnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Reels IG apa yang dapat uang? Instagram Reels telah menjadi fitur populer di kalangan pengguna Instagram, tidak hanya sebagai sarana berbagi foto dan video pendek yang kreatif, tetapi juga sebagai platform untuk menghasilkan pendapatan.
Bagi Anda yang ingin mengubah konten menjadi sumber pendapatan di Reels, berikut ini daftarnya, dikutip dari berbagai sumber yang dirangkum oleh Okezone:

1. Program Bonus Reels Play 

Instagram pernah menawarkan program bonus bernama "Reels Play Bonus" yang ditujukan untuk kreator yang menerima undangan khusus dari platform ini. Program ini memberikan insentif finansial bagi kreator yang aktif membuat konten Reels. Namun, program ini telah berakhir pada 9 Maret 2023. Meskipun demikian, penting untuk tetap memantau pengumuman resmi dari Instagram, karena platform ini terus mengembangkan cara baru untuk mendukung kreator.

2. Iklan di Reels (Instagram Ads)

Instagram memungkinkan penempatan iklan di antara Reels pengguna. Jika pengguna memenuhi syarat untuk monetisasi, Instagram dapat menampilkan iklan di Reels pengguna, dan akan mendapatkan bagian dari pendapatan iklan berdasarkan performa video. Program ini masih dalam tahap uji coba di beberapa negara, dan belum ada konfirmasi resmi mengenai ketersediaannya di Indonesia. Oleh karena itu, disarankan untuk memeriksa pembaruan terbaru dari Instagram terkait fitur ini.

3. Fitur Donasi (Instagram Badges)

Instagram menyediakan fitur "Badges" yang memungkinkan penonton memberikan dukungan finansial saat melakukan siaran langsung (live streaming). Penonton dapat membeli Badges selama siaran langsung, yang melakukan live streaming akan menerima pendapatan dari pembelian tersebut. Fitur ini memberikan kesempatan bagi kreator untuk mendapatkan penghasilan langsung dari penggemar mereka.

4. Menjual Produk atau Jasa Sendiri

Selain mempromosikan produk orang lain, Instagram Reels bisa dimanfaatkan untuk memasarkan produk atau jasa sendiri. Dengan membuat konten yang menarik dan informatif, Pengguna Reels dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Pastikan untuk menyertakan informasi kontak atau tautan ke toko online di bio profil atau melalui fitur lain yang tersedia di Instagram.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement