Sritex Tutup Total per 1 Maret, Bos Perusahaan Sampaikan Pesan Perpisahan

JAKARTA - PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) resmi menutup operasionalnya per 1 Maret 2025. Dalam momen terakhir sebelum penutupan, Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, menyampaikan pesan perpisahan kepada seluruh karyawan.

1. Ucapan Terima Kasih untuk Karyawan

Iwan mengapresiasi dedikasi ribuan karyawan yang telah membangun perusahaan sejak berdiri pada 16 Agustus 1966.

"Kalau dihitung para karyawan ini sudah bersama selama 21.382 hari sejak Sritex berdiri pada 16 Agustus 1966," ujar Iwan di Semarang, Jumat (28/2/2025).

2. Ribuan Karyawan kena PHK

Menurut Iwan, sebanyak 8 ribu karyawan Sritex di Kabupaten Sukoharjo yang harus kehilangan pekerjaan akibat pailit tersebut Sementara secara keseluruhan, terdapat 12 ribu karyawan Sritex dan tiga anak usahanya yang kehilangan pekerjaan.

"Kami berduka, namun kami harus terus memberi semangat," lanjutnya.

Iwan juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah selama proses kepailitan ini bergulir. Dia menegaskan manajemen Sritex akan kooperatif dan bekerja sama dengan kurator agar proses pemberesan tersebut bisa berjalan lancar.

Dia juga memastikan akan mengawal proses pemberesan kepailitan sehingga hak-hak para karyawan dipastikan terpenuhi.