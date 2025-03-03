Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Bakal Bentuk Koperasi di 70 Ribu Desa

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |20:00 WIB
Prabowo Bakal Bentuk Koperasi di 70 Ribu Desa
Presiden Prabowo Subianto meminta dibentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70 ribu desa. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta dibentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70 ribu desa. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. 

“Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70 ribu Desa,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai ratas, Senin (3/3/2025). 

1. Anggaran Koperasi Desa

Zulhas mengungkapkan, anggaran pembentukan Kopdes Merah Putih ini berasal dari Dana Desa. 

“Anggarannya dari mana? Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, brand koperasi. Bikin gudang di situ dengan ada enam gerai.”

“Sehingga nanti di desa itu akan ada pusat kegiatan ekonomi dan menampung hasil-hasil pertanian di desa itu. Kira-kira itu intinya, saudara-saudara,” jelasnya.  

Zulhas juga mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih setiap desa membutuhkan anggaran sekitar Rp3-5 miliar. 

“Satu desa tadi diperkirakan akan menelan anggaran Rp3-5 miliar. Kan kita ada dana desa Rp1 miliar per tahun. Kalau 5 tahun kan Rp1 miliar, Rp1 miliar berarti 5 tahun Rp5 miliar. Tapi ini diperlukan di depan," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187638//luhut_prabowo-A5oi_large.jpg
Prabowo Panggil Luhut ke Istana, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187138//prabowo-3jg2_large.jpg
286 Dapur MBG Layani 600 Ribu Pengungsi di Aceh–Sumatera Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186653//prabowo-wK2D_large.jpg
Pidato Lengkap Prabowo di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Sinergi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186299//purbaya-ZUDj_large.jpg
Purbaya: Dana Desa Rp40 Triliun Dialokasikan untuk Cicil Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185783//kopdes-oi6x_large.png
DJP Ungkap 79.182 Kopdes Merah Sudah Punya NPWP, Terdaftar di Coretax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185716//makan_bergizi-ygaq_large.jpg
UMKM MBG Bisa Manfaatkan Layanan Koperasi untuk Akses Modal dan Fasilitas Dapur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement