Prabowo Bakal Bentuk Koperasi di 70 Ribu Desa

Presiden Prabowo Subianto meminta dibentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70 ribu desa. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta dibentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70 ribu desa. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.

“Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70 ribu Desa,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai ratas, Senin (3/3/2025).

1. Anggaran Koperasi Desa

Zulhas mengungkapkan, anggaran pembentukan Kopdes Merah Putih ini berasal dari Dana Desa.

“Anggarannya dari mana? Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, brand koperasi. Bikin gudang di situ dengan ada enam gerai.”

“Sehingga nanti di desa itu akan ada pusat kegiatan ekonomi dan menampung hasil-hasil pertanian di desa itu. Kira-kira itu intinya, saudara-saudara,” jelasnya.

Zulhas juga mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih setiap desa membutuhkan anggaran sekitar Rp3-5 miliar.

“Satu desa tadi diperkirakan akan menelan anggaran Rp3-5 miliar. Kan kita ada dana desa Rp1 miliar per tahun. Kalau 5 tahun kan Rp1 miliar, Rp1 miliar berarti 5 tahun Rp5 miliar. Tapi ini diperlukan di depan," ujarnya.