Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Biaya untuk Bisa Mendaki ke Puncak Carstensz Papua? 

Rizky Darmawan , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |21:01 WIB
Berapa Biaya untuk Bisa Mendaki ke Puncak Carstensz Papua? 
Berapa biaya untuk bisa mendaki ke Puncak Carstensz Papua. (Foto: Okezone.com/Kaskus)
A
A
A

JAKARTA - Berapa biaya untuk bisa mendaki ke Puncak Carstensz Papua? Biaya untuk melakukan perjalanan ke salah satu puncak gunung itu bisa capai ratusan juta Rupiah menurut jasa penyedia paket perjalanan asal Amerika Serikat (AS). 

Puncak Carstensz sedang banyak dibicarakan setelah dua pendaki senior, Lilie Wijayati Poegiono dan Elsa Laksono meninggal dunia ketika melakukan perjalanan menuruni puncak dari Pegunungan Jayawijaya di Kabupaten Mimika itu.

Kabar duka ini lantas membuat banyak para pecinta alam dan masyarakat Indonesia turut bersimpati. Tidak hanya itu, banyak masyarakat awam juga penasaran akan berbagai informasi terkait Puncak Carstensz.

Untuk mengunjungi puncak gunung ini, rupanya tidak cukup memiliki fisik yang kuat saja namun juga finansial yang mumpuni. Sebab diketahui jika Puncak Carstensz menjadi salah satu pendakian termahal.

Estimasi Biaya untuk Bisa Mendaki ke Puncak Carstensz Papua

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Intan Jaya Janurius Maisini di tahun 2015 lalu sempat mengungkapkan jika biaya pendakian ke puncak Carstenz mencapai sekitar Rp100 juta.

Mahalnya biaya ini membuat cukup jarang masyarakat Indonesia yang mengadakan pendakian di puncak Carstensz. Justru pendakian ini lebih banyak diminati oleh wisatawan asing, menurut penuturan Janurius Maisini.

Gunung setinggi 4.884 meter di atas permukaan laut (mdpl) tersebut setiap tahunnya bisa menyedot ratusan wisatawan yang banyak didominasi wisatawan asing dari Eropa, Amerika, dan Australia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185060//anggota_komite_eksekutif_percepatan_pembangunan_papua_billy_mambrasar-q73d_large.jpg
Billy Mambrasar Dorong Menkop Perluas Akses Koperasi bagi Anak Muda Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184942//kkb-Ah13_large.jpg
Pekerja Bangunan Gereja Tewas Dibantai KKB, Luka Bacok di Leher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177795//presiden_prabowo_dan_wakil_presiden_gibran-yEz3_large.jpg
Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Sentuh Masyarakat Papua hingga ke Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176400//gunung-JlYu_large.jpg
Gunung Gede Pangrango Ditutup Mulai Hari Ini, Imbas Banyak Sampah Pendaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176318//presiden_prabowo_subianto-8rz4_large.jpeg
Prabowo Minta Tim Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Segera Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175347//prabowo-Q71G_large.jpg
Velix Wanggai Ditunjuk Jadi Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement