Berapa Biaya untuk Bisa Mendaki ke Puncak Carstensz Papua?

JAKARTA - Berapa biaya untuk bisa mendaki ke Puncak Carstensz Papua? Biaya untuk melakukan perjalanan ke salah satu puncak gunung itu bisa capai ratusan juta Rupiah menurut jasa penyedia paket perjalanan asal Amerika Serikat (AS).

Puncak Carstensz sedang banyak dibicarakan setelah dua pendaki senior, Lilie Wijayati Poegiono dan Elsa Laksono meninggal dunia ketika melakukan perjalanan menuruni puncak dari Pegunungan Jayawijaya di Kabupaten Mimika itu.

Kabar duka ini lantas membuat banyak para pecinta alam dan masyarakat Indonesia turut bersimpati. Tidak hanya itu, banyak masyarakat awam juga penasaran akan berbagai informasi terkait Puncak Carstensz.

Untuk mengunjungi puncak gunung ini, rupanya tidak cukup memiliki fisik yang kuat saja namun juga finansial yang mumpuni. Sebab diketahui jika Puncak Carstensz menjadi salah satu pendakian termahal.

Estimasi Biaya untuk Bisa Mendaki ke Puncak Carstensz Papua

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Intan Jaya Janurius Maisini di tahun 2015 lalu sempat mengungkapkan jika biaya pendakian ke puncak Carstenz mencapai sekitar Rp100 juta.

Mahalnya biaya ini membuat cukup jarang masyarakat Indonesia yang mengadakan pendakian di puncak Carstensz. Justru pendakian ini lebih banyak diminati oleh wisatawan asing, menurut penuturan Janurius Maisini.

Gunung setinggi 4.884 meter di atas permukaan laut (mdpl) tersebut setiap tahunnya bisa menyedot ratusan wisatawan yang banyak didominasi wisatawan asing dari Eropa, Amerika, dan Australia.