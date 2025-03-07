Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ray Dalio Resmi Jadi Dewan Pengawas Danantara

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |19:27 WIB
Ray Dalio Resmi Jadi Dewan Pengawas Danantara
CEO Danantara Rosan Roeslani Ungkap Ray Dalio Jadi Dewas Danantara. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Investor kawakan Amerika Serikat (AS), Ray Dalio menjadi dewan pengawas (Dewas) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Ray Dalio akan menjadi pengawas Danatara bersama Tony Blair.

Hal ini disampaikan Kepala BPI Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). 

“Insya Allah,” kata Rosan sambil memberikan dua jempolnya ketika ditanya awak media. 

1. Ray Dalio Diperkenalkan Prabowo

Sebelumnya, Ray Dalio bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dengan para pengusaha kelas kakap Indonesia. Rosan pun mengatakan bahwa sudah ada deal dari Danantara Indonesia dengan Ray Dalio. 

“Kalau hari ini datang kesini, kemudian beliau sharing dengan kami, kemudian dengan ini ya tentunya beliau juga apa, kalau saya bilang ya alhamdulillah lah tadi kita sih sudah salaman itu aja,” tegasnya. 

 

Halaman:
1 2
