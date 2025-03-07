Pengakuan Mengejutkan Bos Danantara soal Kehadiran Ray Dalio di Indonesia

Ray Dalio Investor Paling Berhasil di Dunia Datang ke Indonesia. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Raymond Thomas Dalio alias Ray Dalio sebagai investor paling berhasil di dunia kabarnya menjadi dewan pengawas (Dewas) Danantara Indonesia. Menurut CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani, Ray investor paling berhasil di dunia.

Pujian ini pun disampaikan Rosan yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, Ray Dalio, dan Badan Pelaksana Danantara di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini.

1. Ray Dalio Gabung Danantara

Adapun, isi pertemuan membahas soal pengembangan Danantara ke depan. Bahkan, Rosan memberi sinyal bila Ray Dalio bakal bergabung dengan Dewan Pengawas Danantara, melengkapi struktur yang sudah ada saat ini.

“Ya memang hari ini kita ada beberapa pertemuan, series meeting, yang di mana tadi di pagi hari bersama tim dari Danantara dan juga Bapak Presiden, dan Ray Dalio kita berbagi pikiran bagaimana pengembangan Danantara,” ujar Rosan, Jumat (7/3/2025).

2. Kehebatan Ray Dalio

Bukan tanpa alasan bahwa pendiri perusahaan dana lindung nilai terbesar di dunia, Bridgewater Associates, diajak bergabung dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) ala Indonesia.

Rosan menyebut, Ray adalah salah satu contoh investor tersukses di dunia, sehingga pemikiran dan idenya dapat diterapkan di Danantara.