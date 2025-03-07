Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengakuan Mengejutkan Bos Danantara soal Kehadiran Ray Dalio di Indonesia

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |23:43 WIB
Pengakuan Mengejutkan Bos Danantara soal Kehadiran Ray Dalio di Indonesia
Ray Dalio Investor Paling Berhasil di Dunia Datang ke Indonesia. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Raymond Thomas Dalio alias Ray Dalio sebagai investor paling berhasil di dunia kabarnya menjadi dewan pengawas (Dewas) Danantara Indonesia. Menurut CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani, Ray investor paling berhasil di dunia. 

Pujian ini pun disampaikan Rosan yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, Ray Dalio, dan Badan Pelaksana Danantara di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini. 

1. Ray Dalio Gabung Danantara

Adapun, isi pertemuan membahas soal pengembangan Danantara ke depan. Bahkan, Rosan memberi sinyal bila Ray Dalio bakal bergabung dengan Dewan Pengawas Danantara, melengkapi struktur yang sudah ada saat ini. 

“Ya memang hari ini kita ada beberapa pertemuan, series meeting, yang di mana tadi di pagi hari bersama tim dari Danantara dan juga Bapak Presiden, dan Ray Dalio kita berbagi pikiran bagaimana pengembangan Danantara,” ujar Rosan, Jumat (7/3/2025).

2. Kehebatan Ray Dalio

Bukan tanpa alasan bahwa pendiri perusahaan dana lindung nilai terbesar di dunia, Bridgewater Associates, diajak bergabung dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) ala Indonesia.

Rosan menyebut, Ray adalah salah satu contoh investor tersukses di dunia, sehingga pemikiran dan idenya dapat diterapkan di Danantara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188610//danantara-pcRo_large.jpg
Purbaya Restui Keringanan Pajak untuk Konsolidasi dan Merger BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188318//ekonomi_digital-Oneh_large.jpg
RI Perkuat Investasi Ekonomi Digital demi USD360 Miliar Lewat Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188242//menkeu_purbaya-KI8j_large.jpg
Purbaya Ungkap Alasan Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188100//menkeu_purbaya-bpto_large.jpg
Bos Danantara Minta Hapus Pajak BUMN, Purbaya: Ya Enggak Bisa! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931//purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187798//purbaya-Zsgn_large.jpg
Subsidi Rp498,8 Triliun Tidak Tepat Sasaran, Purbaya Ubah Strategi Penyaluran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement