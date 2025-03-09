Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Dana Asing Keluar dari Pasar Modal, Investor Masih Percaya?

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |19:31 WIB
Dana Asing Keluar dari Pasar Modal, Investor Masih Percaya?
Dana Asing Keluar dari Pasar Modal (Foto: Okezone)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya menjaga kepercayaan investor di tengah dinamika arus modal keluar asing.

1. Arus Modal Asing Bagian Dinamika

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi memahami arus modal asing baik masuk atau keluar merupakan bagian dari dinamika pasar keuangan global.

Hingga pekan yang berakhir pada Jumat (7/3), foreign net-sell investor mencapai Rp450,33 miliar pekan ini, berkurang dari pekan sebelumnya yang menyentuh Rp10,2 triliun

Langkah sinergi, ujarnya, dilakukan bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam merumuskan kebijakan yang mendukung stabilitas pasar.

“Upaya ini mencakup peningkatan likuiditas pasar, penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan transparansi, serta promosi pasar modal Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik,” kata Inarno, dikutip Minggu (9/3/2025).

 

