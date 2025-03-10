Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hobi Ngonten? Ayo Salurkan Kreativitasmu dalam Lomba Short Video MotionTrade Syariah

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |10:13 WIB
Hobi Ngonten? Ayo Salurkan Kreativitasmu dalam Lomba Short Video MotionTrade Syariah
MotionTrade Syariah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

1. MNC Sekuitas Gelar Lomba Short Video

Sejak maraknya penggunaan media sosial, banyak bermunculan konten video yang menarik dan bahkan viral. Untuk menyalurkan kreativitas masyarakat, MNC Sekuritas menginisiasi Lomba Short Video MotionTrade Syariah yaitu lomba video kreatif yang mengangkat pesan utama tentang kemudahan berinvestasi syariah dengan MotionTrade. 

Lomba Short Video MotionTrade ini merupakan rangkaian dari MNC Sharia Investment Festival 2025 bertema “Satu Klik Berinvestasi, Berbagi, dan Menginspirasi”. Penyelenggaraan MNC Sharia Investment Festival 2025 merupakan bukti komitmen MNC Sekuritas dalam mendukung kampanye Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2025 yang diusung oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Nominal Hadiah

Berhadiah total Rp 2,5 juta untuk 5 pemenang, lomba ini terbuka untuk umum, baik secara perorangan maupun kelompok tanpa dipungut biaya pendaftaran. Penilaian dilakukan berdasarkan jumlah viewers dan engagement. Periode upload hingga tanggal 21 Maret 2025. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 24 Maret 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187813/mnc_sekuritas-NhFT_large.jpg
Simak IG Live MNC Sekuritas Investasi Berkah, Aksi Nyata: Filantropi Syariah untuk Sumatera Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187727/mnc_sekuritas-3mQs_large.jpg
Pacu Semangat Kolaborasi, MNC Sekuritas Fasilitasi Studi Banding Pengelolaan Galeri Investasi IAIN Kendari di Universitas Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185183/mnc_sekuritas-Lhgj_large.jpg
Konsisten dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah, MNC Sekuritas Raih Penghargaan dari IDX Islamic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184722/mnc_sekuritas-lCfu_large.jpg
Simak IG Live MNC Sekuritas! Investasi Itu Gampang, yang Susah Konsisten, Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184489/mnc_sekuritas-9KMr_large.jpg
Daftar Webinar Gratis MNC Sekuritas The Hidden Game, Strategi Trader Profesional di Balik Bid dan Offer 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183282/mnc_sekuritas-psaU_large.jpg
Kupas Tuntas Tips Pilih Saham Murah bersama MNC Sekuritas di IG Live Sore Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement