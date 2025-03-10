Hobi Ngonten? Ayo Salurkan Kreativitasmu dalam Lomba Short Video MotionTrade Syariah

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

1. MNC Sekuitas Gelar Lomba Short Video

Sejak maraknya penggunaan media sosial, banyak bermunculan konten video yang menarik dan bahkan viral. Untuk menyalurkan kreativitas masyarakat, MNC Sekuritas menginisiasi Lomba Short Video MotionTrade Syariah yaitu lomba video kreatif yang mengangkat pesan utama tentang kemudahan berinvestasi syariah dengan MotionTrade.

Lomba Short Video MotionTrade ini merupakan rangkaian dari MNC Sharia Investment Festival 2025 bertema “Satu Klik Berinvestasi, Berbagi, dan Menginspirasi”. Penyelenggaraan MNC Sharia Investment Festival 2025 merupakan bukti komitmen MNC Sekuritas dalam mendukung kampanye Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2025 yang diusung oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Nominal Hadiah

Berhadiah total Rp 2,5 juta untuk 5 pemenang, lomba ini terbuka untuk umum, baik secara perorangan maupun kelompok tanpa dipungut biaya pendaftaran. Penilaian dilakukan berdasarkan jumlah viewers dan engagement. Periode upload hingga tanggal 21 Maret 2025. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 24 Maret 2025.