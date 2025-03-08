Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Bareng Capital Asset Management Edukasi Mahasiswa di Universitas Tazkia Bogor

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |09:38 WIB
MNC Sekuritas Bareng Capital Asset Management Edukasi Mahasiswa di Universitas Tazkia Bogor
MNC Sekuritas Bareng Capital Asset Management Edukasi Mahasiswa di Universitas Tazkia Bogor (Foto: Okezone)
BOGOR MNC Sekuritas bersama Capital Asset Management mengedukasi mahasiswa di Universitas Tazkia Bogor. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

1. Edukasi Mahasiswa

Dalam rangka bulan suci Ramadan, MNC Sekuritas menggandeng PT Capital Asset Management dalam penyelenggaraan edukasi pasar modal khususnya reksa dana kepada 100 mahasiswa di Universitas Tazkia Bogor pada Jumat (7/3/25). Kegiatan ini merupakan rangkaian program MNC Sharia Investment Festival 2025 yaitu SIF Goes to Campus, yang rencananya akan digelar di 6 (enam) universitas selama Ramadan.

Penyelenggaraan MNC Sharia Investment Festival 2025 sendiri merupakan bukti komitmen MNC Sekuritas dalam menjukung kampanye Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2025 yang diusung oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan SIF Goes to Campus di Universitas Tazkia Bogor dihadiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tazkia Wiku Suryomurti, Kaprodi Management Bisnis Syariah Universitas Tazkia Aminah Nuriyah, dan Koordinator Fungsi Pemasaran PT Capital Asset Management Lius Pangestu. Pemaparan edukasi pasar modal disampaikan oleh Investment Specialist PT Capital Asset Management Yesaya Christofer dan Investment Gallery Officer MNC Sekuritas M. Rusydiyanto Yunus. 

2. Literasi Keuangan Anak Muda

Direktur Utama PT Capital Asset Management Yo Hendrik dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan program Gencarkan (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan literasi keuangan secara merata, yang tentunya merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk mendukung dan terlibat secara langsung dalam program tersebut.

“Harapan kami, kegiatan edukasi yang diadakan oleh MNC Sekuritas dan Capital AM, khususnya di momen Bulan Suci Ramadan kali ini, dapat meningkatkan literasi keuangan syariah bagi mahasiswa dan civitas akademika Universitas Tazkia,” ujarnya. 

 

