Ayo Ngabuburit di IG Live MNC Sekuritas: THR Berkah dari Reksa Dana Syariah

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah seperti saham syariah dan reksa dana syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Umat Muslim tentunya sudah bersiap untuk menyiapkan kebutuhan untuk hari raya, misalnya dengan berbelanja baju baru, kue Lebaran atau menukarkan uang untuk dibagi-bagikan kepada sanak saudara. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, tentu saja banyak yang menunggu Tunjangan Hari Raya (THR) cair terlebih dahulu. Ada baiknya juga Anda tidak menghabiskan seluruh THR Anda, tetapi menyisihkan sebagian dari THR untuk investasi, misalnya di produk reksa dana syariah.

Bagaimana cara mengelola THR dan membangun portofolio reksa dana syariah supaya THR juga bisa menjadi pendapatan pasif ke depannya?

Jangan lewatkan pembahasan menariknya di Instagram Live “THR Berkah dari Reksa Dana Syariah” pada Jumat (7/3/2025) pukul 15.00 WIB bersama Analis Pengembangan Produk Syariah Bursa Efek Indonesia Al Gifari Hasnul dipandu oleh Head of Sharia Business & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah.

Anda bisa menyaksikannya secara langsung melalui Instagram MNC Sekuritas @mncsekuritas. Ikuti juga rangkaian kegiatan Sharia Investment Festival 2025 lainnya selama Ramadan. Informasi selengkapnya dapat diakses di: bit.ly/mncsharia2025

