HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Gubernur Jakarta Pramono Anung di LHKPN, yang Tinjau Banjir Pakai Helikopter

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |16:00 WIB
JAKARTA - Harta kekayaan Gubernur Jakarta Pramono Anung di LHKPN, yang tinjau banjir pakai helikopter. Sikap Pramono menarik perhatian publik, dengan melihat banjir menggunakan helikopter.

Berdasarkan laman resmi e-lhkpn pada 31 Desember 2023, harta kekayaan Pramono Anung mencapai Rp104.285.030.477 atau sekitar Rp104,2 miliar. Terdiri dari investasi yang meliputi tanah, kendaraan dan beberapa harta bergerak lainnya.

Berikut harta kekayaan Pramono Anung yang telah dirangkum Okezone, Senin (10/3/2025).

Harta Kekayaan Pramono Anung

A.Tanah dan Bangunan 

1.Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/240 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil Sendiri Rp1.073.988.000.

2.Tanah dan Bangunan Seluas 2260 m2/1200 m2 di Kab/Kota Jakarta Selata, Hasil Sendiri Rp24.201.933.686.

3.Tanah dan Bangunan Seluas 544 m2/80 m2 di Kab/Kota Kediri, Hasil Sendiri Rp259.304.000.

4.Tanah Seluas 1335 m2 di Kab/Kota Buleleng, Hasil Sendiri Rp470.000.000.

5.Tanah Seluas 21400 m2 di Kab/Kota Buleleng, Hasil Sendiri RpRp3.000.000.000.

6.Tanah Seluas 14300 m2 di Kab/Kota Buleleng, Hasil Sendiri RpRp2.500.000.000.

7.Tanah Seluas 730 m2 di Kab/Kota Sleman, Hasil Sendiri Rp500.000.000.

8.Tanah dan Bangunan Seluas 201 m2/300 m2 di Kab/Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp527.939.000.

9.Tanah dan Bangunan Seluas 2285 m2/390 m2 di Kab/Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp2.893.895.000.

B.Transportasi dan Mesin 

1. Mobil Mini Cooper Sedang 2007, Hasil Sendiri Rp200.000.000.

2. Mobil Mitsubishi Outlander Jeep 2014, Hasil Sendiri Rp85.000.000.

3. Mobil Toyota Alphard 2013, Hasil Sendiri Rp1.100.000.000.

 

Telusuri berita finance lainnya
