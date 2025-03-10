Sah! Prabowo Umumkan Ojol Dapat Bonus Hari Raya dalam Bentuk Uang Tunai

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi driver ojek online (ojol) dan kurir cair pada Lebaran 2025. Kepastian pencairan setelah Prabowo mendengar langsung komitmen dari perusahaan layanan transportasi online seperti Gojek dan Grab.

"Kita telah berunding dan kita dapat komitmen (pencairan THR) dari pimpinan perusahaan pengemudi online yaitu saudara Patrick Waluyo, CEO Gojek dan saudara Anthony Tan, CEO Grab dan juga hadir bersama kita siang ini perwakilan para pengemudi online dari Gojek dan Grab," kata Prabowo, di Istana Negara, Senin (10/3/2025).

Prabowo mengatakan, pemerintah tahun ini menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia.

"Untuk itu pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi untuk meberikan bonus kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifkan kerja," katanya.

Prabowo pun berharap adanya THR Lebaran ini membuat para pekerja dan pengemudi online merasakan libur dan mudik dan Idul Fitri dalam keadaan baik.

"Saya ucapkan terimakash Menaker, Menhub dan Mensesneg, Seskab, dan pimpinan perusahaa Patrick dan Anthony atas kerjasama baik ini. Terima kasih kepada para pengemudi dan kurir online di manapun engkau berada," ujar Prabowo.

(Feby Novalius)