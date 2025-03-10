Grab Cairkan Bonus Hari Raya untuk Driver Ojol, Ini Kriterianya

JAKARTA - Grab Indonesia siap memberikan Bonus Hari Raya (BHR) melalui program bonus kinerja kepada para mitra pengemudi. Hanya saja tidak semua driver akan mendapatkan THR ini karena tetap ada kriteria driver yang akan menerimanya.

1. Bonus Hari Raya atau THR Ojol

Group CEO & Co-Founder Grab, Anthony Tan menjelaskan, program bonus kinerja khusus ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas dedikasi dan kontribusi para mitra dalam menyambut Hari Idul Fitri.

Bonus ini merupakan bentuk dukungan tambahan yang pada dasarnya tidak termasuk dalam manfaat rutin yang diterima oleh pekerja sektor ekonomi informal, seperti mitra pengemudi platform digital (gig worker).

"Kolaborasi antara pemerintah dan industri ini adalah bukti nyata bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menghadirkan dampak positif yang lebih luas. Grab akan terus berinovasi dan mencari cara terbaik untuk mendukung mitra pengemudi dan masyarakat luas," ujarnya, Senin (10/3/2025).

2. Kriteria Penerima THR Ojol

Grab menetapkan kriteria penerima bonus ini berdasarkan keaktifan mitra pengemudi, termasuk jumlah pesanan yang diselesaikan. Tingkat penyelesaian pesanan, jumlah hari dan jam online, serta rating pengemudi.

Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengatakan layanan terbaik lahir dari dedikasi Mitra Pengemudi yang aktif menyelesaikan pesanan setiap hari. Program bonus ini dirancang untuk memberikan penghargaan kepada driver, di mana tingkat apresiasi dari pengguna yang diterima mencerminkan tingkat keaktifan, kontribusi, dan pencapaian masing-masing Mitra.