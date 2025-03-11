Hilirisasi Ciptakan Banyak Lapangan Kerja, Ini Syaratnya

JAKARTA - Program hilirisasi yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus berkualitas, yakni dengan sasaran dapat membuka banyak lapangan kerja, meningkatkan ekonomi yang inklusif di wilayah setempat, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Artinya, hilirisasi yang lebih banyak membuka lapangan kerja, inklusif, berkeadilan, berdampak sosial dan berkelanjutan," kata Anggota Komisi XII DPR RI Christiany Eugenia Tetty Paruntu di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

1. Potensi Besar Ekonomi Hijau dan Biru

Menurutnya, Indonesia, memiliki potensi dan keunggulan besar di sektor ekonomi hijau dan ekonomi biru yang membutuhkan sentuhan hilirisasi.

"Dalam ekonomi hijau ini, kita tahu, sangat rendah karbon, dan ini baik untuk lingkungan. Sementara dalam ekonomi biru, kita punya laut yang luas dan sumber daya manusia angkatan kerja yang banyak," ujarnya.

2. Kolaborasi Percepat Hilirisasi

