Mulyono Merapat ke Istana Temui Prabowo, Driver Gojek Pertama 001

JAKARTA – Mulyono, yang dikenal sebagai driver Gojek pertama dengan nomor registrasi 001, menjadi salah satu dari tiga perwakilan pengemudi yang diundang ke Istana saat Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemberian bonus Hari Raya pada Senin, 10 Maret 2025.

Prabowo menyampaikan bahwa perusahaan transportasi online, seperti Gojek dan Grab, akan memberikan bonus dalam bentuk uang tunai kepada pengemudi serta kurir online. Kebijakan ini dibuat setelah pertemuannya dengan pimpinan Gojek dan Grab.

"Kita telah berunding dan telah kita dapat suatu komitmen (pemberian bonus hari raya) dari pimpinan perusahaan pengemudi online, yaitu Saudara Patrick Walujo, CEO Gojek, dan Saudara Antony Tan, CEO dari Grab," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi bagi para pengemudi ojek online yang berkontribusi dalam sektor transportasi dan logistik di Indonesia. "Tahun ini pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pengemudi online yang telah mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo juga mengimbau perusahaan layanan transportasi online agar memberikan bonus dalam bentuk uang tunai kepada para pengemudi dan kurir berdasarkan keaktifan kerja mereka. "Untuk itu, pemerintah mengimbau untuk memberi Bonus Hari Raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan keaktifan kerja," tambahnya.

Saat ini, menurut Prabowo, terdapat sekitar 250 ribu pengemudi kurir online yang aktif, sedangkan pengemudi part-time berjumlah sekitar 1 hingga 1,5 juta orang. Mekanisme pemberian bonus ini nantinya akan diatur melalui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

"250 ribu pekerja pengemudi kurir online yang aktif, 1 sampai 1,5 juta yang berstatus part time tidak full time, untuk besaran mekanisme kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran," jelasnya.

Dalam acara pengumuman kebijakan tersebut, selain dihadiri oleh para petinggi Gojek, juga turut hadir tiga perwakilan pengemudi, termasuk Mulyono, yang merupakan driver pertama Gojek dengan nomor registrasi 00001.

Sosok Mulyono, Driver Pertama Gojek

Mulyono, pria berusia 57 tahun, tercatat sebagai pengemudi pertama Gojek di Indonesia. Sebelum menjadi pengemudi ojek online, ia merupakan tukang ojek pangkalan (opang).

Ia pertama kali mengetahui tentang Gojek dari seorang temannya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, ia memberanikan diri untuk mendaftar sebagai mitra Gojek pada tahun 2010.

"Waktu itu Pak Nadiem (founder Gojek) pun masih kuliah. Jadi saya dapat info dari teman, kalau mau masuk Gojek datang ke Pasar Mayestik. Saya tanya-tanya, saya cari info apa itu Gojek. Saya langsung gabung," cerita Mulyono pada Minggu, 6 Januari 2019 silam.

Seminggu setelah mendaftar, Mulyono dipanggil untuk bertemu langsung dengan Nadiem Makarim.

"Ditanya benar gak mau gabung Gojek. Ajak teman-teman yang lain," ungkapnya.

Mulyono kemudian mengajak rekan-rekannya dari pangkalan untuk bergabung, namun hanya dua orang yang tertarik mengikuti jejaknya.

"Saya ini driver pertama jadi (nomor registrasinya) 0001. Saya sendiri pun tidak tahu," tambahnya.

Saat awal bergabung, seragam Gojek belum berwarna hijau seperti sekarang, melainkan abu-abu. Proses pemesanan pun belum menggunakan aplikasi, melainkan melalui panggilan telepon. Call center akan menghubungi pengemudi dan menawarkan orderan, yang kemudian dikirim melalui SMS jika pengemudi menerima pesanan tersebut.

Di masa awal bergabung, Mulyono menghadapi berbagai tantangan, termasuk intimidasi dari ojek pangkalan, bahkan pernah mengalami penipuan dan ancaman kekerasan.

"Saya pernah ditipu, pernah dikalungin golok. Tapi saya pasrah kalau bapak mau habisin saya, saya mencari nafkah saya tidak mengganggu. Di Cikarang juga pernah diuber-uber opang," ujarnya.