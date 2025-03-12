Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapasitas Pasokan Listrik saat Ramadhan dan Lebaran Tembus 19,5 Gigawatt

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |13:32 WIB
Kapasitas Pasokan Listrik saat Ramadhan dan Lebaran Tembus 19,5 Gigawatt
PLN siap memenuhi kebutuhan listrik masyarakat selama Ramadhan. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - PLN siap memenuhi kebutuhan listrik masyarakat selama Ramadhan dan Lebaran dengan Daya Mampu Netto (DMN) pasokan lebih dari 19,5 Gigawatt (GW). Hal ini merupakan komitmen memberikan kenyamanan kepada masyarakat selama Ramadhan. 

1. Kenaikan Konsumsi Listrik di Bulan Puasa

Direktur Utama PLN Indonesia Edwin Nugraha Putra mencatat, saat Ramadhan diperkirakan terjadi kenaikan konsumsi listrik terutama di malam hari. Kondisi ini tidak akan mengganggu pasokan listrik. 
Pasalnya, pasokan listrik dari pembangkit PLN Indonesia Power siap mencukupi dan mendukung kebutuhan listrik di masing-masing sistem maupun sub sistem kelistrikan seluruh Indonesia.

"Sebagai subholding generation company terbesar di Asia Tenggara, PLN Indonesia Power memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia, khususnya saat momen penting seperti Ramadhan," kata Edwin.

Menurut Edwin, pembangkit yang dikelola PLN Indonesia Power akan beroperasi optimal untuk memenuhi kebutuhan. Dengan kapasitas daya mampu netto sebesar 19.504,5 Megawatt (MW) atau lebih dari 19.5 Gigawatt, PLN Indonesia Power terus berkomitmen hadirkan nyala terang untuk masyarakat Indonesia, di bulan Ramadan hingga lebaran mendatang.

"Di bulan suci Ramadhan tahun ini, PLN Indonesia Power pastikan kelistrikan selama Ramadhan aman dan andal," tuturnya.

 

