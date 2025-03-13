Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Dia Orang Terkaya Indonesia 2025, Bukan Prajogo Pangestu dan Hartono Bersaudara

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |06:05 WIB
Ini Dia Orang Terkaya Indonesia 2025, Bukan Prajogo Pangestu dan Hartono Bersaudara
Prajogo Pangestu bukan lagi orang terkaya di Indonesia (foto :Okezone.com/Bloomberg)
A
A
A

JAKARTA - Prajogo Pangestu bukan lagi orang terkaya di Indonesia. Saat ini, harta kekayaannya yang berjumlah ratusan triliun Rupiah telah hilang, hanya tersisa USD19 miliar, atau setara Rp311,6 triliun, dengan kurs saat ini Rp16.400 per USD.

Berdasarkan data, menunjukkan bahwa kekayaan Prajogo Pangestu pada tahun 2024 mencapai UDD32,5 miliar, atau setara Rp533 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekitar Rp222 triliun hilang dari kekayaan Prajogo.

Penurunan drastis kekayaan Prajogo Pangestu ini menarik sorotan para Pelaku pasar modal dan pengamat ekonomi. Diduga penyebab utama penurunan ini adalah ketidakstabilan atau fluktuasi nilai saham perusahaan yang dimilikinya, terutama TPIA dan BREN.

Dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2025, Prajogo Pangestu sekarang menduduki peringkat keempat. Low Tuck Kwong, Raja Batu Bara Indonesia, kini menduduki peringkat pertama dengan kekayaan USD27,3 miliar, atau setara Rp447,7 triliun. 

Dilanjut dengan Hartono Bersaudara yang kini berada di peringkat dua dan tiga. R Budi Hartono memiliki kekayaan sebesar USD22,6 miliar, atau Rp370,6 triliun, dan Michael Bambang Hartono memiliki kekayaan sebesar USD21,7 miliar, atau Rp355,8 triliun menurut laporan Forbes pada hari Rabu, (12/32025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190243//hartono-QcaN_large.jpg
Perusahaan Milik Hartono Bersaudara, Hasilkan Kekayaan Rp731,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190159//budi_hartono-4M19_large.jpg
Segini Total Harta Kekayaan Hartono Bersaudara yang Resmi Jadi Orang Terkaya Nomor 1 Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/455/3190100//orang_terkaya_di_indonesia-zLak_large.png
10 Orang Paling Tajir Indonesia 2025, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/455/3189952//budi_hartono-ol5k_large.png
Daftar 10 Orang Paling Tajir Indonesia Tahun 2025 Versi Forbes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189879//orang_terkaya_di_indonesia-eR3X_large.jpg
Siapa Orang Terkaya di Indonesia? Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189860//orang_terkaya_di_indonesia-gbG4_large.png
Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Tembus Rp5.093,7 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement