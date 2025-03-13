Ini Dia Orang Terkaya Indonesia 2025, Bukan Prajogo Pangestu dan Hartono Bersaudara

JAKARTA - Prajogo Pangestu bukan lagi orang terkaya di Indonesia. Saat ini, harta kekayaannya yang berjumlah ratusan triliun Rupiah telah hilang, hanya tersisa USD19 miliar, atau setara Rp311,6 triliun, dengan kurs saat ini Rp16.400 per USD.

Berdasarkan data, menunjukkan bahwa kekayaan Prajogo Pangestu pada tahun 2024 mencapai UDD32,5 miliar, atau setara Rp533 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekitar Rp222 triliun hilang dari kekayaan Prajogo.

Penurunan drastis kekayaan Prajogo Pangestu ini menarik sorotan para Pelaku pasar modal dan pengamat ekonomi. Diduga penyebab utama penurunan ini adalah ketidakstabilan atau fluktuasi nilai saham perusahaan yang dimilikinya, terutama TPIA dan BREN.

Dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2025, Prajogo Pangestu sekarang menduduki peringkat keempat. Low Tuck Kwong, Raja Batu Bara Indonesia, kini menduduki peringkat pertama dengan kekayaan USD27,3 miliar, atau setara Rp447,7 triliun.

Dilanjut dengan Hartono Bersaudara yang kini berada di peringkat dua dan tiga. R Budi Hartono memiliki kekayaan sebesar USD22,6 miliar, atau Rp370,6 triliun, dan Michael Bambang Hartono memiliki kekayaan sebesar USD21,7 miliar, atau Rp355,8 triliun menurut laporan Forbes pada hari Rabu, (12/32025).