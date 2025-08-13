Harta Kekayaan Ari Lasso, Musisi yang Geram Dapat Royalti Musik Rp700 Ribu

JAKARTA – Harta kekayaan Ari Lasso, musisi yang geram dapat royalti musik Rp700 ribu. Penyanyi legendaris Ari Lasso tengah menjadi sorotan publik usai meluapkan kekecewaannya terkait royalti musik yang dia terima.

Mantan vokalis Dewa 19 itu mengaku terkejut saat mengetahui haknya hanya cair sekitar Rp700 ribu.

Di luar royalti, penghasilan Ari Lasso dari dunia hiburan terbilang besar.

Berikut Okezone rangkum harta kekayaannya, Rabu (13/8/2025). Dalam tayangan video di kanal YouTube-nya Luna Maya, Ari Lasso pernah memberi bocoran perkiraan bayaran yang ia terima.

Ari mengaku mendapatkan tarif manggung sekitar Rp70 juta. Namun ada sumber lain yang juga mengatakan bahwa bayaran yang mungkin diterima Ari Lasso bisa mencapai Rp150 juta.

Selain manggung, Ari diketahui juga memiliki beberapa lini bisnis. Pria 52 tahun itu merintis usaha kuliner siomay bernama Lassomay. Usaha itu dibuat untuk teman-temannya yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi.

Harganya dibanderol Rp5.500 per siomay dan telah memiliki banyak reseller yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Bintaro, Kelapa Gading, Cilandak, Karawaci, Kalibata, dan lain-lain.