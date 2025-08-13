Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Dirut KAI Bobby Rasyidin Rp37,8 Miliar, Punya Rumah di Australia

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 13 Agustus 2025 |11:58 WIB
Harta Kekayaan Dirut KAI Bobby Rasyidin Rp37,8 Miliar, Punya Rumah di Australia
Harta Kekayaan Dirut KAI Bobby Rasyidin Rp37,8 Miliar, Punya Rumah di Australia (Foto: KAI)
JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT KAI (Persero) yang baru. Bobby Rasyidin menjadi Dirut KAI menggantikan Didiek Hartantyo.

Bobby Rasyidin bukan sosok asing di dunia BUMN. Sebelum ditunjuk sebagai Direktur Utama KAI, dia menjabat sebagai Komisaris PT LEN Industri (Persero) sejak Februari 2025.

Bobby juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama LEN Industri dari 2021 hingga 2025 dan Komisaris Independen PT GMF Aero Asia Tbk.

Sebagai pejabat negara, Bobby patuh melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut ini harta kekayaan Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI yang baru seperti dilansir LHKPN, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Harta Kekayaan Bobby Rasyidin

Total harta kekayaan Bobby Rasyidin mencapai Rp37.883.318.258 atau Rp37,8 miliar. Harta kekayaan ini dilaporkan pada Desember 2024.

Harta kekayaan ini terdiri dari sembilan tanah dan bangunan senilai Rp21,01 miliar yang tersebar di Jakarta Timur, Badung, Bandung, Bukittinggi hingga Australia.

Kemudian Bobby tercatat memiliki alat tranportasi dan mesin senilai Rp4,7 miliar terdiri dari mobil BMW 330I, Mercedes Benz E300 hingga Toyota Alphard.

Bobby memiliki harta bergerak lainnya Rp2,4 miliar, kas dan setara kas Rp9,2 miliar, harta lainnya Rp1,3 miliar. Bobby tercatat mempunyai utang Rp860 juta, sehingga total harta kekayaan Bobby mencapai Rp37.883.318.258 atau Rp37,8 miliar.

 

1 2 3
