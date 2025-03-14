Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

SIF Goes to Campus 2025, MNC Sekuritas dan BRI-MI Gelar Edukasi Pasar Modal Syariah di Politeknik Negeri Jakarta

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |09:02 WIB
SIF Goes to Campus 2025, MNC Sekuritas dan BRI-MI Gelar Edukasi Pasar Modal Syariah di Politeknik Negeri Jakarta
MNC Sekuritas dan Bank BRI MI (Foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

1. MNC Sekuritas Gandeng BRI MI

MNC Sekuritas menggandeng BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) dalam menyelenggarakan edukasi pasar modal syariah kepada ±100 mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Depok pada Kamis (13/3/2025). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian program MNC Sharia Investment Festival 2025 yaitu SIF Goes to Campus, yang digelar di 6 (enam) universitas selama Ramadan. Penyelenggaraan MNC Sharia Investment Festival 2025 merupakan bukti komitmen MNC Sekuritas dalam mendukung kampanye Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2025 yang diusung oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan SIF Goes to Campus di PNJ dihadiri oleh Head of Accounting Department PNJ Sabar Warsini dan Head of D4 Sharia Finance and Banking Study Program PNJ Nurul Hasanah. Materi edukasi disampaikan oleh Kepala Divisi Retail Bank and Digital Partnership BRI Manajemen Investasi Tunggul Stefanus Sitindjak dan Head of Sharia Business & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah.

Kepala Divisi Retail Bank and Digital Partnership BRI Manajemen Investasi Tunggul Stefanus Sitindjak menjelaskan bahwa terselenggaranya seminar Sharia Investment Festival yang diadakan oleh MNC Sekuritas menjadi kesempatan berharga bagi BRI Manajemen Investasi untuk berkontribusi dalam peningkatan literasi keuangan di kalangan mahasiswa dan civitas akademika Politeknik Negeri Jakarta.  

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190022/tips_motiontrade-YQgh_large.jpg
Tips MotionTrade: 3 Manfaat Rebalancing Portofolio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187813/mnc_sekuritas-NhFT_large.jpg
Simak IG Live MNC Sekuritas Investasi Berkah, Aksi Nyata: Filantropi Syariah untuk Sumatera Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187727/mnc_sekuritas-3mQs_large.jpg
Pacu Semangat Kolaborasi, MNC Sekuritas Fasilitasi Studi Banding Pengelolaan Galeri Investasi IAIN Kendari di Universitas Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185183/mnc_sekuritas-Lhgj_large.jpg
Konsisten dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah, MNC Sekuritas Raih Penghargaan dari IDX Islamic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184722/mnc_sekuritas-lCfu_large.jpg
Simak IG Live MNC Sekuritas! Investasi Itu Gampang, yang Susah Konsisten, Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184489/mnc_sekuritas-9KMr_large.jpg
Daftar Webinar Gratis MNC Sekuritas The Hidden Game, Strategi Trader Profesional di Balik Bid dan Offer 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement