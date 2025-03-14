SIF Goes to Campus 2025, MNC Sekuritas dan BRI-MI Gelar Edukasi Pasar Modal Syariah di Politeknik Negeri Jakarta

DEPOK – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

1. MNC Sekuritas Gandeng BRI MI

MNC Sekuritas menggandeng BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) dalam menyelenggarakan edukasi pasar modal syariah kepada ±100 mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Depok pada Kamis (13/3/2025). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian program MNC Sharia Investment Festival 2025 yaitu SIF Goes to Campus, yang digelar di 6 (enam) universitas selama Ramadan. Penyelenggaraan MNC Sharia Investment Festival 2025 merupakan bukti komitmen MNC Sekuritas dalam mendukung kampanye Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2025 yang diusung oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan SIF Goes to Campus di PNJ dihadiri oleh Head of Accounting Department PNJ Sabar Warsini dan Head of D4 Sharia Finance and Banking Study Program PNJ Nurul Hasanah. Materi edukasi disampaikan oleh Kepala Divisi Retail Bank and Digital Partnership BRI Manajemen Investasi Tunggul Stefanus Sitindjak dan Head of Sharia Business & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah.

Kepala Divisi Retail Bank and Digital Partnership BRI Manajemen Investasi Tunggul Stefanus Sitindjak menjelaskan bahwa terselenggaranya seminar Sharia Investment Festival yang diadakan oleh MNC Sekuritas menjadi kesempatan berharga bagi BRI Manajemen Investasi untuk berkontribusi dalam peningkatan literasi keuangan di kalangan mahasiswa dan civitas akademika Politeknik Negeri Jakarta.