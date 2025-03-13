Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Baznas Bersama MNC Sekuritas Beri Kemudahan Layanan Zakat dan Infak Saham Melalui MotionTrade

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |14:08 WIB
Baznas Bersama MNC Sekuritas Beri Kemudahan Layanan Zakat dan Infak Saham Melalui MotionTrade
Baznas Bersama MNC Sekuritas Beri Kemudahan Layanan Zakat dan Infak Saham Melalui MotionTrade
A
A
A

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bekerja sama dengan MNC Sekuritas memanfaatkan platform digital MotionTrade dalam upaya meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas bagi masyarakat dalam menunaikan zakat serta infak saham.

Penandatanganan kerja sama antara Baznas dengan MNC Sekuritas dalam pengumpulan zakat dan infak saham di aplikasi MotionTrade dilakukan di Kantor Bazna Jakarta, Selasa (11/3/2025). Hadir, Ketua Baznas Noor Achmad bersama Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina.

Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan, Baznas terus berinovasi dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk sektor keuangan dan investasi, salah satunya MNC Sekuritas dalam memanfaatkan platform digital sebagai sarana penghimpunan zakat dan infak saham. 

“Dengan meningkatnya penggunaan platform digital dalam transaksi keuangan, Baznas melihat peluang untuk memperluas jangkauan pengumpulan zakat dan sedekah melalui ekosistem investasi yang modern,” ujar Noor. 

Noor menyampaikan, saat ini semakin banyak masyarakat yang mulai memahami pentingnya investasi syariah, termasuk saham syariah. Dengan adanya kerja sama ini, investor tidak hanya dapat berinvestasi sesuai prinsip syariah tetapi juga dengan mudah menyalurkan zakat dan infak mereka dari keuntungan atau kepemilikan saham.

“Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam upaya mempermudah masyarakat menunaikan kewajiban zakat dan menyalurkan sedekah melalui instrumen investasi yang modern dan sesuai dengan prinsip syariah,” ucap Noor. 

Dengan adanya kerja sama ini, Noor berharap, pengumpulan zakat dan infak saham semakin meningkat, serta semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan yang dikelola oleh Baznas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189221/motiontrade-3wni_large.jpg
MNC Sekuritas Tingkatkan Keamanan MotionTrade Lewat Verifikasi OTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/278/3186356/mnc_sekuritas-VTcB_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Acara Edukasi Reksa Dana di Universitas Pancasila Bersama Berdikari Manajemen Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/622/3186048/mnc_fest-x1FW_large.jpg
Promo Spesial HUT ke-36 MNC Group, Raih Cashback Reksa Dana 50% di Booth MNC Sekuritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184796/mnc_sekuritas-JmdY_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal, Lo Kheng Hong Ingatkan Pesan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/622/3184576/mnc_sekuritas-gjZq_large.jpg
MNC Sekuritas Edukasi di SMK Pariwisata Metland, Dorong Generasi Muda Melek Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/278/3184150/motiontrade-oYNg_large.jpg
Jangan Ketinggalan! Promo Spesial Bulan Inklusi Keuangan dari Avrist AM di MotionTrade Berakhir Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement