Baznas Bersama MNC Sekuritas Beri Kemudahan Layanan Zakat dan Infak Saham Melalui MotionTrade

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bekerja sama dengan MNC Sekuritas memanfaatkan platform digital MotionTrade dalam upaya meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas bagi masyarakat dalam menunaikan zakat serta infak saham.

Penandatanganan kerja sama antara Baznas dengan MNC Sekuritas dalam pengumpulan zakat dan infak saham di aplikasi MotionTrade dilakukan di Kantor Bazna Jakarta, Selasa (11/3/2025). Hadir, Ketua Baznas Noor Achmad bersama Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina.

Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan, Baznas terus berinovasi dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk sektor keuangan dan investasi, salah satunya MNC Sekuritas dalam memanfaatkan platform digital sebagai sarana penghimpunan zakat dan infak saham.

“Dengan meningkatnya penggunaan platform digital dalam transaksi keuangan, Baznas melihat peluang untuk memperluas jangkauan pengumpulan zakat dan sedekah melalui ekosistem investasi yang modern,” ujar Noor.

Noor menyampaikan, saat ini semakin banyak masyarakat yang mulai memahami pentingnya investasi syariah, termasuk saham syariah. Dengan adanya kerja sama ini, investor tidak hanya dapat berinvestasi sesuai prinsip syariah tetapi juga dengan mudah menyalurkan zakat dan infak mereka dari keuntungan atau kepemilikan saham.

“Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam upaya mempermudah masyarakat menunaikan kewajiban zakat dan menyalurkan sedekah melalui instrumen investasi yang modern dan sesuai dengan prinsip syariah,” ucap Noor.

Dengan adanya kerja sama ini, Noor berharap, pengumpulan zakat dan infak saham semakin meningkat, serta semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan yang dikelola oleh Baznas.