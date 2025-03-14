Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Taksi Vietnam Mengaspal di Indonesia, Ini Reaksi Bos Blue Bird

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |11:33 WIB
Taksi Vietnam Mengaspal di Indonesia, Ini Reaksi Bos Blue Bird
Taksi di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Blue Bird Tbk (BIRD), Adrianto Djokosoetono menyoroti masuknya pemain baru bisnis angkutan taksi asal Viernam, Xanh SM.

Adrianto menilai kompetitor bisnisnya itu justru membuat persaingan semakin sehat.

"Bagus dong, berarti akhirnya kompetisinya yang sehat kan," katanya di Jakarta Selatan dikutip, Jumat (14/3/2025).

1. Tak Takut Hadapi Persaingan

Adrianto menegaskan pihaknya tidak takut dalam menghadapi persaingan bisnis taksi di Indonesia. 

Ia optimistis dapat memenangkan persaingan di industri jasa angkutan ini, karena menurutnya BIRD memiliki pengalaman serta kualitas yang semakin meningkat di setiap tahunnya.

“Kita menyambut kompetisi ini dengan semangat bahwa kita terus melakukan layananlebih baik. Selama 52 tahun kan kita sudah mengalami banyak masa ya," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
