Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo, Dasco: Isu Tidak Berdasar

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mundur dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Isu itu muncul menyusul adanya pertemuan antara Sri Mulyani dengan Prabowo di Istana Negara pada hari Rabu 12 Maret 2025. Dasco menyebut pertemuan itu dalam rangka berbuka puasa bersama.

"Kemarin yang saya tahu pertemuan itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini," kata Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

Wakil Ketua DPR RI itu juga mengaku telah mengonfirmasi kepada pemerintah ihwal kebenaran isu tersebut. Dia menyebut, pemerintah membantah adanya rencana perombakan kabinet atau reshuffle.

"Tapi kalau melihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media keduanya penuh keakraban, saya pikir isu yang dibuat di luar itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor," ujarnya.

(Feby Novalius)