HOME FINANCE HOT ISSUE

Momen Sri Mulyani Buka Puasa Bareng Prabowo di Tengah Isu Mundur dari Kabinet

Qonita , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |06:54 WIB
Momen Sri Mulyani Buka Puasa Bareng Prabowo di Tengah Isu Mundur dari Kabinet
Presiden Prabowo bersama Menkeu Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar buka bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Merdeka Jakarta.

1. Berbuka Bersama Presiden Prabowo

Dikutip Instagram resmi Menkeu Sri Mulyani, menyatakan buka bersama Presiden Prabowo kali ini melaporkan banyak hal.

Prabowo dan Sri Mulyani

“Berbuka puasa bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Ngobrol santai sambil melaporkan berbagai hal,” ujarnya, Jumat (14/3/2025).

Presiden Prabowo

Sri Mulyani juga mengucapkan selamat ibadah puasa Ramadhan kepada semuanya. “Semoga Ibadah puasa Ramadhan anda membawa berkah,” tuturnya.  

 

Halaman:
1 2
