JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar buka bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Merdeka Jakarta.
Dikutip Instagram resmi Menkeu Sri Mulyani, menyatakan buka bersama Presiden Prabowo kali ini melaporkan banyak hal.
“Berbuka puasa bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Ngobrol santai sambil melaporkan berbagai hal,” ujarnya, Jumat (14/3/2025).
Sri Mulyani juga mengucapkan selamat ibadah puasa Ramadhan kepada semuanya. “Semoga Ibadah puasa Ramadhan anda membawa berkah,” tuturnya.