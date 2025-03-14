Harta Kekayaan Sri Mulyani hingga Senyum Misterius di Tengah Isu Mundur dari Kabinet Prabowo

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani diisukan akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Hal ini pun menjadi topik perbincangan dalam beberapa hari terakhir.

Bahkan saat awak media menanyai langsung isu mundurnya tersebut. Sri Mulyani hanya tersenyum misterius terhadap pertanyaan tersebut.

"Bu, ada info soal ibu mundur," tanya awak media. Merespon pertanyaan itu, Sri Mulyani hanya tersenyum.

Sri Mulyani memiliki beberapa investasi tanah, kendaraan dan harta bergerak lainnya. Berikut harta kekayaan Sri Mulyani yang dirangkum Okezone.

Harta Kekayaan Sri Mulyani

