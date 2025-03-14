Advertisement
HOT ISSUE

Harta Kekayaan Sri Mulyani hingga Senyum Misterius di Tengah Isu Mundur dari Kabinet Prabowo

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |05:05 WIB
Harta Kekayaan Sri Mulyani hingga Senyum Misterius di Tengah Isu Mundur dari Kabinet Prabowo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Diisukan Mundur dari Kabinet Prabowo. (Foto: Okezone.com/Instagram)
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani diisukan akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Hal ini pun menjadi topik perbincangan dalam beberapa hari terakhir.

Bahkan saat awak media menanyai langsung isu mundurnya tersebut. Sri Mulyani hanya tersenyum misterius terhadap  pertanyaan tersebut. 

"Bu, ada info soal ibu mundur," tanya awak media. Merespon pertanyaan itu, Sri Mulyani hanya tersenyum.

Sri Mulyani memiliki beberapa investasi tanah, kendaraan dan harta bergerak lainnya. Berikut harta kekayaan Sri Mulyani yang dirangkum Okezone. 

Harta Kekayaan Sri Mulyani

Di tengah isu mundurnya Sri Mulyani dari Kabinet Merah Putih, menarik untuk diulas mengenai harta kekayaan Sri Mulyani. Berikut ini Okezone rangkum harta kekayaan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikabarkan mundur dari Kabinet Merah Putih.

 

Halaman:
1 2
