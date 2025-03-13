Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk! Penerimaan Pajak Anjlok 30%, Hanya Rp187,8 Triliun hingga Februari

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |13:31 WIB
Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk! Penerimaan Pajak Anjlok 30%, Hanya Rp187,8 Triliun hingga Februari
Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk! Penerimaan Pajak Anjlok 30%, Hanya Rp187,8 Triliun hingga Februari (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak per Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun, atau 8,6 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. 

Angka tersebut mengalami penurunan 30,2 persen secara tahunan (YoY) dibandingkan realisasi pajak Februari 2024 yang mencapai Rp269,02 triliun.

“Penerimaan pajak Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2025, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

1. Penerimaan Pajak Turun

Tren pelemahan penerimaan pajak sudah terlihat sejak awal tahun. Kemenkeu melaporkan realisasi per 31 Januari 2025, penerimaan pajak hanya mencapai Rp88,89 triliun, turun 41,86 persen dibandingkan Januari 2024 yang mencapai Rp152,89 triliun.

Rincian Penerimaan Pajak Januari 2025 di antaranya Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas: Rp57,78 triliun (5,04 persen dari target), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & PPnBM: Rp24,62 triliun (2,60 persen dari target).

Rincian selanjutnya ada PPh Migas: Rp4,27 triliun (6,79 persen dari target), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) & Pajak Lainnya: Rp2,22 triliun (6,37 persen dari target)

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189710//sejarah_oxford-zF15_large.jpg
Asal Usul Oxford, Kampus Tertua yang Jadi Tempat Mengajar Sri Mulyani Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189443//sri_mulyani-IUwu_large.jpg
Kisah Mantan Menkeu Sri Mulyani yang Akan Mengajar Calon Pemimpin Global di Universitas Oxford
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189133//perbedaan_pkb_tahunan_dan_lima_tahunan-V3ZL_large.jpg
Ini Bedanya Pengurusan PKB Tahunan dan PKB Lima Tahunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188705//sri_mulyani-uPQ6_large.jpg
Reaksi Sri Mulyani Didapuk Mengajar di  Blavatnik School of Government Oxford University 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188700//sri_mulyani-oxYc_large.jpg
Sri Mulyani Akan Mengajar di Blavatnik School of Government Oxford University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188042//pajak-4dMX_large.jpg
DJP Larang Pegawai Ambil Cuti Akhir Tahun untuk Kejar Target Penerimaan Pajak 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement