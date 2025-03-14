Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gibran Minta Kadin Terus Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Jaga Iklim Investasi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |23:50 WIB
Gibran Minta Kadin Terus Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Jaga Iklim Investasi
Gibran Minta Kadin Terus Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Jaga Iklim Investasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan peran penting Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga iklim investasi. Hal ini disampaikan dalam sambutannya di acara Buka Bersama dengan Kadin Indonesia, Jumat (14/3/2025).

Menurutnya, Kadin memiliki banyak sekali anggota yang terdiri dari pengusaha-pengusaha yang andal dan hebat sehingga ia berpesan agar Kadin bisa terus fokus pada industri-industri yang padat karya dan berorientasi pada ekspor.

"Kadin ini memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga iklim investasi. Untuk itu, saya berpesan pada Bapak-Ibu semua, yang ada di depan saya ini adalah pengusaha-pengusaha handal, orang-orang hebat, untuk terus fokus pada industri-industri yang padat karya dan berorientasi pada ekspor," katanya.

1. Pemberdayaan Petani dan Nelayan

Selain itu, Wapres Gibran juga meminta agar Kadin selalu memberdayakan petani, nelayan, dan juga UMKM. Di samping itu juga agar Kadin terus mendukung kemajuan teknologi serta juga hilirisasi industri seperti yang selalu dititahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan hilirisasi, kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan hilirisasi, kita bisa keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi, kita juga bisa meningkatkan nilai tambah di dalam negeri," lanjut Wapres Gibran.

 

