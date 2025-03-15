Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siap-Siap! Puncak Arus Mudik Terjadi Jumat 28 Maret 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |09:10 WIB
Siap-Siap! Puncak Arus Mudik Terjadi Jumat 28 Maret 2025
Puncak Arus Mudik Terjadi Jumat 28 Maret 2025. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 terjadi pada Jumat 28 Maret 2025. Jumlah pergerakan masyarakat mencapai 12,1 juta orang (dengan penerapan kebijakan WFA). 

Sedangkan untuk puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+5 atau 6 April 2025 dengan potensi jumlah pergerakan masyarakat sebanyak 31,49 juta orang.

1. Antisipasi Lonjakan Pemudik 

Menhub Dudy menambahkan pemerintah akan memberlakukan kebijakan efektif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang berpotensi besar menyebabkan kepadatan di sejumlah simpul transportasi dan ruas jalan, baik tol maupun arteri. 

"Beberapa di antaranya meliputi penerapan kebijakan Work from Anywhere (WFA), penyelenggaraan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, hingga pengaturan lalu lintas, khususnya pada daerah-daerah yang berisiko tinggi mengalami kemacetan," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (15/3/2025).

2. Peta Sebaran Pemudik 

Terkait angka sebaran, daerah asal perjalanan terbanyak adalah Jawa Barat sebesar 30,9 juta orang (21,1%), disusul Jawa Timur sebesar 26,4 juta orang (18%), Jawa Tengah sebesar 23,3 juta orang (15,9%), Banten sebesar 7,9 juta orang (5,4%) dan DKI Jakarta sebesar 6,7 juta orang (4,6%). 

Adapun daerah tujuan perjalanan terbanyak adalah Jawa Tengah sebesar 36,6 juta orang (25%), Jawa Timur sebesar 27,4 juta orang (18,7%), Jawa Barat sebesar 22,1 juta orang (15,1%), Yogyakarta sebesar 9,4 juta orang (6,4%) dan Sumatera Utara sebesar 6,2 juta orang (4,2%).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184017//penumpang_pesawat-GwUm_large.jpg
Puncak Arus Mudik Natal 2025 Diprediksi 21 Desember, Arus Balik 3–4 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136693//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-FDLu_large.jpg
Keberhasilan Mudik Lebaran 2025, Kakorlantas Polri: Hasil Sinergi Lintas Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136443//prabowo_puji_mudik_2025_terbaik_sepanjang_sejarah-1p7G_large.jpeg
Prabowo Puji Mudik 2025: Terbaik Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/337/3131095//ilustrasi_polri-PBVR_large.jpg
Masyarakat Puas Kinerja Polri Jaga Lingkungan Saat Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130809//ceo_mnc_group_angela_tanosoedibjo-JVDp_large.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Jurnalis iNews Media Group Usai Liputan Arus Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130804//mudik_lebaran-Uihf_large.jpg
Survei KedaiKOPI: 91,2% Masyarakat Puas dengan Rekayasa Lalin Arus Mudik 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement