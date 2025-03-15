Mobil Pribadi dan Jalan Tol Masih Jadi Pilihan Favorit Mudik Lebaran 2025

Mobil Pribadi dan Jalan Tol Masih Jadi Pilihan Favorit Mudik Lebaran 2025. (Foto: Okezone.com/Antara)

JAKARTA - Mudik Lebaran 2025 segera tiba, mobil pribadi dan jalan tol masih menjadi sarana favorit masyarakat yang mau pulang ke kampung halaman. Total tol yang akan beroperasi mencapai 3.049 kilometer (Km) seluruh Indonesia.

1. Tol Mudik Lebaran 2025

Angota BPJT Tulus Abadi menyampaikan, meski tarif jalan tol terus naik, tapi tetap tol sebagai sarana mudik paling favorit.

"Masyarakat bersunggut-sunggut dengan tarif yang dianggap mahal, tapi pikirannya adalah menjadi hal yang sangat tinggi bagi masyarakat untuk menggunakan jalan tol sebagai sarana mudik ke kampung halaman. Saat ini sudah beroperasi tol di seluruh Indonesia berjumlah 3.049,49 Km. Jadi inilah yang nanti akan memfasilitasi arus mudik di seluruh Indonesia," ujar Tulus, Sabtu (15/3/2025).

Tol tersebut saat ini dikelola 53 BUJT dengan 75 ruas jalan tol dan 532 gerbang tol yang menjadi backbone di dalam mudik tahun ini. Tol di Jawa terdiri dari 1.830,21 km dan juga di Trans Sumatera sudah mencapai 1.050 km.

"Inilah yang nanti akan terintegrasi untuk memfasilitasi mudik di Jawa dan juga di Sumatera khususnya yang kemudian seluruh tenaga nanti akan dikerahkan di titik-titik Transjawa dan Trans Sumatera," ujarnya.

2. Transportasi Favorit Mudik Lebaran

Terdapat lima moda transportasi yang menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan selama libur Lebaran. Pilihan terbanyak jatuh pada: