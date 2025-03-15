Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Miris! Warga Kupang Bawa Peti Jenazah Naik Motor Harus Lewati 7 Sungai Gegara Jalan Rusak

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |14:19 WIB
Miris! Warga Kupang Bawa Peti Jenazah Naik Motor Harus Lewati 7 Sungai Gegara Jalan Rusak
Warga kesulitan saat ada bayi yang meninggal di Desa Fatunaus, Kabupaten Kupang, NTT.  (Foto: Okezone.com/BBC)
A
A
A

JAKARTA - Kondisi jalan rusak dan jembatan terputus di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan. Bahkan kondisi tragis ini membuat warga kesulitan saat ada bayi yang meninggal di Desa Fatunaus, Kabupaten Kupang, NTT. 

1. Bawa Peti Jenazah dengan Motor

Peti jenazah bayi Warga Desa Fatunaus, Ofi Marlin Kunua 
terpaksa diangkut menggunakan sepeda motor karena kondisi jalan rusak dan terputus di Desa Fatunaus, Kabupaten Kupang, NTT. 

Warga membutuhkan waktu 10 jam untuk mengantar peti jenazah dengan melintasi sungai dan jalan berbatu. 

Ofi Marlin Kunua menyampaikan bahwa bayinya meninggal dalam dalam perjalanan menuju rumah sakit rujukan di Kupang. 

Jalan Kupang Rusak

"Jalan dari kampung kami itu mendaki gunung, turun gunung. Jalan berbatu, apalagi saat itu hujan deras. Di atas mobil bak terbuka yang kami tumpangi, nafas saya sesak sekali seperti nafas mau berhenti," ujarnya, dikutip dari BBC Indonesia, Sabtu (15/3/2025). 

"Saya masuk di RSUD WZ Yohanes, Kupang. Jadi jam 9 malam baru bisa melahirkan, tapi anak saya tidak selamat," sambungnya.  

 

Halaman:
1 2
