HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Emas 24 Karat Mahal?

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |02:29 WIB
Kenapa Emas 24 Karat Mahal?
Harga Emas (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kenapa emas 24 karat mahal? Harga emas, terutama emas 24 karat terus mengalami kenaikan. Tapi, apa yang membuat emas 24 karat begitu mahal dibandingkan emas dengan kadar karat lebih rendah?

1. Kemurnian Emas yang Tinggi

Emas 24 karat memiliki kadar emas 99,90 - 98,97 persen, menjadikannya jenis emas dengan kemurnian tertinggi. Sisa kandungan yang kurang dari 1% biasanya terdiri dari logam lain dalam jumlah sangat kecil.

Sementara itu, emas dengan kadar karat lebih rendah seperti 22 karat atau 18 karat memiliki lebih banyak campuran logam lain seperti perak, tembaga atau platinum, yang membuat lebih murah.

Sebagai contoh, emas dengan kadar 22 karat dalam berat 15 gram memiliki kandungan emas sebesar:
22/24 × 15 gram = 13,75 gram emas dalam 15 gram tersebut.

 

