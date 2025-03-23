Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyebab Harga Emas 24 Karat Mahal

Nabillah Syidah , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |07:10 WIB
Penyebab Harga Emas 24 Karat Mahal
Penyebab Harga Emas 24 Karat Mahal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Harga emas, terutama emas 24 karat, terus meningkat. Namun, apa yang membuat emas dengan kadar kemurnian tertinggi ini lebih mahal dibandingkan emas dengan kadar karat lebih rendah?

1. Nilai Lindung Inflasi

Emas dianggap sebagai aset safe haven yang nilainya tetap stabil atau bahkan meningkat saat mata uang melemah atau inflasi naik. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, semakin banyak orang berinvestasi dalam emas, sehingga permintaannya meningkat dan harga pun naik.

2. Proses Produksi yang Mahal

Untuk mendapatkan emas dengan kemurnian tinggi, diperlukan proses pemurnian yang kompleks dan teknologi khusus. Proses ini membuat biaya produksi emas 24 karat lebih tinggi dibandingkan emas dengan kadar lebih rendah.

3. Tingginya Permintaan untuk Investasi

Emas 24 karat lebih banyak digunakan sebagai investasi dalam bentuk emas batangan atau koin emas, bukan perhiasan. Karena emas batangan memiliki nilai intrinsik yang lebih tinggi dan lebih mudah dijual kembali, permintaannya lebih besar, yang berdampak pada kenaikan harga.

 

