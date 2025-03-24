5 Fakta Terbaru Sritex, Buruh Tuntut THR hingga Kembali Beroperasi Usai Lebaran

Sritex kabarnya telah menandatangani kontrak kerja dengan investor baru. (Foto: okezone.com/Sritex)

JAKARTA - Sritex masih menjadi sorotan di tengah rencana dipekerjakan kembali dan tuntutan pesangon dan Tunjangan Hari Raya (THR). Bahkan para pekerja mendatangi rumah keluarga Lukminto yang merupakan pendiri PT Sritex.

Di sisi lain, Sritex kabarnya telah menandatangani kontrak kerja dengan investor baru. Perusahaan tekstil terbesar ini pun sipa kembali beroperasi.

Okezone merangkum fakta-fakta menarik terkait Sritex yang bangkit dan mempekerjakan lagi para pegawainya, Senin (24/3/2025):

1. Minta Pesangon dan THR

Puluhan orang yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh mendatangi rumah keluarga Lukminto, pendiri PT Sritex di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Solo pada Jumat (21/3/3025). Mereka melakukan aksi untuk menuntut pembayaran pesangon dan THR yang belum diterima.

Penanggung jawab aksi, Aulia Hakim menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk mengetuk hati bos Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto. Dia menyadari bahwa kewajiban pembayaran pesangon dan THR berada di tangan kurator yang baru bisa membayarkannya setelah aset Sritex terjual.

"Menurut hukuman kepailitan kewajiban pesangon dan THR ada di kurator setelah menjual aset. Saya ingin mengetuk hati saja, bapak Iwan Lukminto dan keluarga, kalau nunggu aset, berapa tahun terjual. Bapak (Iwan) itu triliunan asetnya, maksud teman-teman bok ya displitkan dana sedikit saja. Tidak akan miskin, saya jamin," kata Aulia.

2. Besaran THR Pegawai Sritex

Aulia menyebut bahwa total kekayaan keluarga Lukminto diperkirakan mencapai Rp50 triliun. Sementara, dana yang dibutuhkan untuk membayar THR hanya sekitar Rp25 miliar, jumlah yang menurutnya tidak akan berdampak besar pada kekayaan mereka.

"Kalau bapak Iwan Lukminto sekeluarga, ada empati dan simpati, tolong berikan hak kepada kawan-kawan dengan menyisihkan hartanya. Hartanya masih kaya raya sekali, kami dapatkan data itu, faktanya harta-harta mereka masih di atas Rp50 triliun. Jangan semua diserahkan ke pemerintah,” ujarnya.

3. Sritex Dapat Investor

Investor baru yang kembali mempekerjakan para mantan karyawan Sritex juga dikonfirmasi tim kurator Pengadilan Negeri (PN) Semarang kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

"Kita ingin memastikan terkait dengan rencana kurator untuk mempekerjakan kembali. Jadi kurator membuka opsi untuk dipekerjakan kembali dan Alhamdulillah kemarin terkonfirmasi,” paparnya.