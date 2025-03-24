Harga Emas Antam (ANTM) Awal Pekan Dibanderol Rp1.765.000/Gram

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) mengalami kenaikan pada perdagangan awal pekan, Senin (24/3/2025). Harga emas hari ini naik Rp1.000 ke Rp1.765.000 per gram setelah sebelumnya tidak berubah.

1. Harga Buyback

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp1.000 ke Rp1.616.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

2. Dikenakan PPh

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.