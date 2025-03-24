Harta Kekayaan Dadan Hindayana, Kepala BGN yang Sebut Pemain Timnas Kurang Gizi

JAKARTA - Harta kekayaan Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebut pemain Timnas Indonesia kurang gizi. Dirinya menjadi sorotan setelah namanya disebut dalam daftar pejabat yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga saat ini, Dadan belum pernah terdaftar sebagai wajib LHKPN, meskipun telah dilantik sebagai pejabat negara. KPK telah mengingatkan Dadan untuk segera melaporkan harta kekayaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkataan Dadan Hindayana Soal Pemain Timnas Tuai Kontroversi

Selain persoalan harta kekayaannya, Dadan Hindayana juga menuai perhatian karena pernyataannya mengenai pemain Timnas Indonesia. Dia mengaitkan performa Timnas yang kesulitan meraih kemenangan dengan masalah gizi yang kurang baik sejak kecil.

“Jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat, kenapa? Karena gizinya tidak bagus. Dan banyak pemain bola lahir dari kampung,” ujar Dadan dalam sambutan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, pada Sabtu (22/3/2025).