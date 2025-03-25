Advertisement
HOT ISSUE

Timnas Indonesia vs Bahrain, Ternyata Skuad Garuda Lebih Mahal Bernilai Rp634,8 Miliar

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |06:53 WIB
Timnas Indonesia vs Bahrain, Ternyata Skuad Garuda Lebih Mahal Bernilai Rp634,8 Miliar
Timnas Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Berdasarkan data nilai pasar terbaru dari Transfermarkt, tim Nasional Indonesia memiliki nilai skuad yang lebih tinggi dibandingkan tim Nasional Bahrain. Total nilai pasar skuad Indonesia mencapai Rp634,86 miliar, jauh melebihi nilai skuad Bahrain yang hanya memiliki Rp169,47 miliar.

1. Nilai Pasar Pemain TimNas Indonesia vs Bahrain

Mees Hilgers, bek tengah yang saat ini bermain di FC Twente memimpin daftar pemain Tim Nasional Indonesia dengan nilai pasar tertinggi, yaitu mencapai Rp156,43 miliar. Dan di posisi kedua diduduki oleh Emil Audero dengan nilai pasar sebesar Rp86,91 miliar. Selanjutnya, Kevin Diks menempati posisi ketiga dari daftar pemain TimNas dengan nilai pasar tertinggi dengan nilai pasar mencapai 78,22 miliar.

 Di sisi lain, pemain skuad Bahrain yang memiliki nilai pasar tertinggi diduduki oleh Ali Madan dengan nilai pasar sebesar Rp43,45 miliar. Diikuti oleh Komail Al-Aswad dengan nilai pasar Rp10,43 miliar, kemudian Mohamed Marhoon yang memiliki nilai paar Rp8,69 miliar.

Berdasarkan data ini, terbukti bahwa nilai pasar pemain TimNas Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemain dari tim Bahrain.

 

