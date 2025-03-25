Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Park Hyatt Jakarta-MNC Peduli Berbagi Kebahagiaan Ramadhan dengan Anak Yatim 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |21:43 WIB
Park Hyatt Jakarta-MNC Peduli Berbagi Kebahagiaan Ramadhan dengan Anak Yatim 
Park Hyatt-MNC Peduli Gelar Buka Puasa Bersama. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Park Hyatt Jakarta dan MNC Peduli menggelar buka puasa bersama anak-anak yatim dari Yayasan Panti Asuhan Al-Kahfi Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara ini bertujuan untuk berbagi kebahagiaan dan merefleksikan diri di bulan suci Ramadan.

Wakil Ketua Umum MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo mengungkapkan harapannya agar acara ini dapat memberikan kebahagiaan dan manfaat bagi anak-anak yatim.

"Harapannya tentunya di bulan Suci Ramadan ini kita bisa sama-sama terus merefleksikan diri, menyucikan hati dan jadi harapannya hari ini semua kenyang, semua makan enak," ujar Jessica di hadapan para anak yatim, Selasa (25/3/2025).

Jessica juga berharap agar anak-anak yatim dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Apalagi, para anak yatim yang datang rerata masih duduk di bangku SD.

"Semoga di bulan Ramadan ini adik-adik bisa bertumbuh, mendekatkan diri dengan Tuhan dan tentunya menjadi adik-adik yang lebih baik lagi, lebih rajin lagi sekolahnya dan bermanfaat bagi sesama di kemudian hari. Itulah doa kami dari MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta untuk adik-adik," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, General Manager Park Hyatt Jakarta, Christian Wurm menekankan pentingnya kebersamaan dan refleksi di bulan Ramadan.

"Ramadhan, seperti yang Anda tahu, adalah saat refleksi, berterima kasih, dan yang paling penting adalah bersama-sama. Dan itulah sebabnya kita semua berada di sini hari ini, bersama-sama, untuk bersarapan dalam sedikit waktu," katanya.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
