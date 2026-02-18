Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Buka Puasa di Bus Transjakarta Diperbolehkan 10 Menit

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |14:00 WIB
Buka Puasa di Bus Transjakarta Diperbolehkan 10 Menit
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memperbolehkan penumpang menyantap hidangan saat waktu berbuka. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memperbolehkan penumpang menyantap hidangan saat waktu berbuka puasa selama bulan Ramadan di dalam bus. Kebijakan ini diterapkan untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang yang masih berada dalam perjalanan ketika azan Magrib berkumandang.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menyebut bahwa pelanggan yang menjalankan ibadah puasa diperbolehkan berbuka dengan air minum maupun makanan ringan. Ia mengatakan kebijakan ini dihadirkan sebagai bentuk kepedulian Transjakarta terhadap kebutuhan pelanggan selama Ramadan.

“Kami ingin memastikan pelanggan tetap dapat menjalankan ibadah puasa dengan nyaman, termasuk saat waktu berbuka tiba di tengah perjalanan. Tentunya, kami juga mengajak pelanggan untuk tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama,” ucap Ayu melalui keterangan tertulis, Rabu (18/2/2026).

Penumpang dipersilakan minum atau makan ketika azan Magrib telah berkumandang. Waktu maksimal untuk menyantap menu berbuka puasa di bus adalah 10 menit setelah azan.

"Makan dan minum di dalam bus dipersilakan pada waktu berbuka puasa, dengan durasi maksimal 10 menit setelah azan Magrib," ujarnya.

 

