Driver Protes soal THR, Ini Hitung-hitungan dan Besaran BHR Ojol dari Rp50 Ribu hingga Rp900 Ribu

JAKARTA - Aplikator transportasi online sudah memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada para mitra atau driver, baik driver ojek online maupun taksi online.

Besaran BHR pun beragam karena disesuaikan dengan performa atau kinerja driver ojol. Adapun besaran BHR yang diberikan kepada para driver berkisar antara Rp50.000 hingga tertinggi Rp1,6 juta.



Besaran BHR yang diterima driver roda empat dan roda dua pun berbeda. Namun besaran THR yang diterima hanya Rp50.000 diprotes driver ojol.

Berikut adalah daftar lengkap besaran Bonus Hari Raya dirangkum Okezone, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Sebagai contoh, Gojek membagi penerima BHR ke dalam lima kategori, dengan mitra juara utama sebagai kategori tertinggi.

Mitra dalam kategori mitra juara utama mendapatkan BHR yang dihitung sekitar 20% dari rata-rata penghasilan bersih di kategori tersebut. Besaran BHR yang diterima dalam kategori tertinggi adalah Rp900.000 untuk mitra roda dua dan Rp1.600.000 untuk mitra roda empat.

Agar manfaat ini dapat menjangkau lebih banyak mitra, Gojek juga menghadirkan empat kategori tambahan, yaitu mitra juara, mitra unggulan, mitra andalan dan mitra harapan. Nominal BHR di setiap kategori dihitung berdasarkan tingkat produktivitas, kontribusi, serta tetap disesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan.

BHR akan diterima oleh mitra driver yang memenuhi kriteria mulai tanggal 22-24 Maret 2025 melalui saldo GoPay Mitra.

Dengan pembagian kategori ini, BHR diberikan secara tepat sasaran, memastikan apresiasi bagi mitra driver yang aktif dan terus berkontribusi dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan.

Berikut besaran penerima BHR di tiap kategori tersebut:

Roda Dua

1. Kategori Mitra Juara Utama - Rp 900.000

Hari aktif minimal 25 hari/ bulan

Jam online minimal 200 jam/ bulan

Tingkat penerimaan bid dan penyelesaian trip minimal 90%/ bulan

Periode pencapaian mulai Maret 2024 - Februari 2025

2. Kategori Mitra Juara - Rp 450.000

Hari aktif minimal 25 hari/ bulan

Jam online minimal 200 jam/ bulan

Tingkat penerimaan bid dan penyelesaian trip minimal 90%/ bulan

Periode pencapaian mulai September 2024 - Februari 2025

3. Mitra Unggulan - Rp 250.000

Hari aktif minimal 25 hari/ bulan

Jam online minimal 200 jam/ bulan

Tingkat penerimaan bid dan penyelesaian trip minimal 90%/ bulan

Periode pencapaian mulai Desember 2024 - Februari 2025

4. Mitra Andalan - Rp 100.000

Hari aktif minimal 25 hari/ bulan

Jam online minimal 200 jam/ bulan

Tingkat penerimaan bid dan penyelesaian trip minimal 90%/ bulan

Periode pencapaian Februari 2025

5. Mitra Harapan - Rp 50.000

Tingkat penerimaan bid dan penyelesaian trip minimal 90%/ bulan,

Periode pencapaian Februari 2025