Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Driver Protes soal THR, Ini Hitung-hitungan dan Besaran BHR Ojol dari Rp50 Ribu hingga Rp900 Ribu

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |08:10 WIB
Driver Protes soal THR, Ini Hitung-hitungan dan Besaran BHR Ojol dari Rp50 Ribu hingga Rp900 Ribu
Driver Protes soal THR, Ini Hitung-hitungan dan Besaran BHR Ojol dari Rp50 Ribu hingga Rp900 Ribu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aplikator transportasi online sudah memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada para mitra atau driver, baik driver ojek online maupun taksi online.

Besaran BHR pun beragam karena disesuaikan dengan performa atau kinerja driver ojol. Adapun besaran BHR yang diberikan kepada para driver berkisar antara Rp50.000 hingga tertinggi Rp1,6 juta. 
 
Besaran BHR yang diterima driver roda empat dan roda dua pun berbeda. Namun besaran THR yang diterima hanya Rp50.000  diprotes driver ojol.

Berikut adalah daftar lengkap besaran Bonus Hari Raya dirangkum Okezone, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Sebagai contoh, Gojek membagi penerima BHR ke dalam lima kategori, dengan mitra juara utama sebagai kategori tertinggi.

Mitra dalam kategori mitra juara utama mendapatkan BHR yang dihitung sekitar 20% dari rata-rata penghasilan bersih di kategori tersebut. Besaran BHR yang diterima dalam kategori tertinggi adalah Rp900.000 untuk mitra roda dua dan Rp1.600.000 untuk mitra roda empat.

Agar manfaat ini dapat menjangkau lebih banyak mitra, Gojek juga menghadirkan empat kategori tambahan, yaitu mitra juara, mitra unggulan, mitra andalan dan mitra harapan. Nominal BHR di setiap kategori dihitung berdasarkan tingkat produktivitas, kontribusi, serta tetap disesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan.

BHR akan diterima oleh mitra driver yang memenuhi kriteria mulai tanggal 22-24 Maret 2025 melalui saldo GoPay Mitra.

Dengan pembagian kategori ini, BHR diberikan secara tepat sasaran, memastikan apresiasi bagi mitra driver yang aktif dan terus berkontribusi dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan.
Berikut besaran penerima BHR di tiap kategori tersebut:

Roda Dua

1. Kategori Mitra Juara Utama - Rp 900.000

Hari aktif minimal 25 hari/ bulan

Jam online minimal 200 jam/ bulan

Tingkat penerimaan bid dan penyelesaian trip minimal 90%/ bulan

Periode pencapaian mulai Maret 2024 - Februari 2025

2. Kategori Mitra Juara - Rp 450.000

Hari aktif minimal 25 hari/ bulan

Jam online minimal 200 jam/ bulan

Tingkat penerimaan bid dan penyelesaian trip minimal 90%/ bulan

Periode pencapaian mulai September 2024 - Februari 2025

3. Mitra Unggulan - Rp 250.000

Hari aktif minimal 25 hari/ bulan

Jam online minimal 200 jam/ bulan

Tingkat penerimaan bid dan penyelesaian trip minimal 90%/ bulan

Periode pencapaian mulai Desember 2024 - Februari 2025

4. Mitra Andalan - Rp 100.000

Hari aktif minimal 25 hari/ bulan

Jam online minimal 200 jam/ bulan

Tingkat penerimaan bid dan penyelesaian trip minimal 90%/ bulan

Periode pencapaian Februari 2025

5. Mitra Harapan - Rp 50.000

Tingkat penerimaan bid dan penyelesaian trip minimal 90%/ bulan,

Periode pencapaian Februari 2025

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187613/bonus_dan_thr-5u8B_large.png
Apakah Bonus Tahunan Sama dengan THR? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129654/wamenaker-L2f6_large.png
Kumpulkan Aplikator, Wamenaker Marah Bonus Hari Raya Ojol Cuma Rp50.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127875/thr-nrXv_large.jpg
Ada 438 Aduan Perusahaan Tak Bayar THR Lebaran ke Karyawan, Segera Lapor ke Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127873/wamenaker-EHn5_large.jpg
Wamenaker Geram Ojol Hanya Dapat THR Rp50 Ribu: Aplikator Rakus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127308/thr-JM4m_large.jpeg
Besok Lebaran, Masih Banyak Perusahaan Belum Bayar THR ke Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/622/3127065/thr-tehI_large.jpg
Apakah Pekerja Luar Negeri Dapat THR Lebaran?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement