Harga Emas Tambah Mahal, Naik Lagi Jadi Rp1.776.000/Gram

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Kamis (27/3/2025). Harga emas tambah mahal karena naik lagi Rp7.000 ke Rp1.776.000 per gram.

1. Harga Buyback

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp7.000 ke Rp1.627.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

2. Dikenakan PPh

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.