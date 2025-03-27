Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jual di Atas HET Jelang Lebaran, Izin Pangkalan LPG 3 Kg Bakal Dicabut

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |11:09 WIB
Jual di Atas HET Jelang Lebaran, Izin Pangkalan LPG 3 Kg Bakal Dicabut
Jual di Atas HET Jelang Lebaran, Izin Pangkalan LPG 3 Kg Bakal Dicabut (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma'ruf memastikan pasokan bahan bakar gas cair (LPG) 3 kilogram (kg) di wilayah Bandung, Jawa Barat, mencukupi. Terdapat kurang lebih 10.000 pangkalan LPG yang siap memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur Lebaran 2025.

Apalagi harga LPG bersubsidi itu sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi, HET LPG 3 Kg di wilayah Bandung hingga Priangan Timur sebesar Rp16.000.

1. HET LPG

Bila ada pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi akan dikenakan sanksi, izinnya akan dicabut.

“Ada pengawasan dari Pertamina, serta masyarakat juga dapat menyampaikan ke Pertamina apabila menemukan pangkalan yang menjual LPG 3 Kg di atas HET,” ujar Aminuddin Ma'ruf saat mengunjungi Pangkalan LPG di Bandung dikutip Kamis (27/3/2025).

“Tapi perlu diingat bahwa harga eceran tertinggi di tiap wilayah berbeda-beda, hari ini berada di Kota Bandung dengan HET sebesar Rp16.000,” paparnya.

 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
HET Elpiji Wamen BUMN LPG elpiji
