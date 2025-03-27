Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Puncak Mudik Lebaran Diprediksi Besok, 352.019  Penumpang dan 81.874 Kendaraan Tinggalkan Jawa Menuju Sumatera

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |17:25 WIB
Puncak Mudik Lebaran Diprediksi Besok, 352.019  Penumpang dan 81.874 Kendaraan Tinggalkan Jawa Menuju Sumatera
Puncak Mudik Lebaran Diprediksi Besok, 352.019  Penumpang dan 81.874 Kendaraan Tinggalkan Jawa Menuju Sumatera (Foto: ASDP)
JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan kesiapan penuh dalam menghadapi puncak arus mudik Lebaran 2025 yang diprediksi terjadi pada Jumat (28/3/2025) atau H-3 Lebaran. 

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan bahwa seluruh aspek operasional telah dipersiapkan secara matang, mulai dari armada kapal, fasilitas pelabuhan, hingga sistem digitalisasi tiket Ferizy, demi memastikan kelancaran pergerakan penumpang dan kendaraan dari Jawa ke Sumatera.

Heru menyampaikan bahwa kesiapan sarana dan prasarana di Pelabuhan Merak, Banten telah memadai, terdapat 67 unit kapal yang siap beroperasi dengan 7 unit dermaga untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang akan menyeberang di lintasan Merak - Bakauheni. 

"Jika melihat data sejak H-10, tren pergerakan kendaraan penumpang mengalami kenaikan cukup tinggi, yang salah satunya didorong kebijakan WFA yang diterapkan Pemerintah, sehingga masyarakat melalukan perjalanan mudik lebih awal, demi mengantisipasi terjadinya antrian signifikan di pelabuhan," katanya di Pelabuhan Merak, Kamis (27/3/2025). 

1. Data Posko Angkutan Lebaran 2025

Berdasarkan data Posko Angkutan Lebaran 2025 per H-5 Lebaran, tercatat sebanyak 87.845 penumpang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara, mengalami kenaikan sebesar 1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 87.003 orang. 

Tercatat realisasi kendaraan roda dua yang telah menyeberang pada H-5 mencapai 5.704 unit atau naik 20.9% dibandingkan realisasi tahun lalu yaitu 4.716 unit. Kendaraan roda empat mencapai 12.731 unit atau turun 3.3% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 13.162 unit. 

Total seluruh kendaraan tercatat 21.422 unit yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera dari Pelabuhan Merak, Ciwandan, BBJ Bojonegara pada H-5 atau turun 2.5% dibandingkan realisasi periode dengan tahun lalu sebanyak 21.970 unit.

 

